Wink
Фильмы
Тревожный вызов
Актёры и съёмочная группа фильма «Тревожный вызов»

Актёры и съёмочная группа фильма «Тревожный вызов»

Режиссёры

Брэд Андерсон

Брэд Андерсон

Brad Anderson
Режиссёр

Актёры

Холли Берри

Холли Берри

Halle Berry
АктрисаJordan Turner
Эбигейл Бреслин

Эбигейл Бреслин

Abigail Breslin
АктрисаCasey Welson
Моррис Честнат

Моррис Честнат

Morris Chestnut
АктёрOfficer Paul Phillips
Майкл Эклунд

Майкл Эклунд

Michael Eklund
АктёрMichael Foster
Майкл Империоли

Майкл Империоли

Michael Imperioli
АктёрAlan Denado
Дэвид Отунга

Дэвид Отунга

David Otunga
АктёрOfficer Jake Devans
Жустина Мачадо

Жустина Мачадо

Justina Machado
АктрисаRachel
Хосе Суньига

Хосе Суньига

José Zúñiga
АктёрMarco
Рома Маффиа

Рома Маффиа

Roma Maffia
АктрисаMaddy
Эви Томпсон

Эви Томпсон

Evie Thompson
АктрисаLeah Templeton (в титрах: Evie Louise Thompson)

Сценаристы

Ричард Д’Овидио

Ричард Д’Овидио

Richard D'Ovidio
Сценарист
Джон Бокенкамп

Джон Бокенкамп

Jon Bokenkamp
Сценарист

Продюсеры

Майкл А. Хелфант

Майкл А. Хелфант

Michael A. Helfant
Продюсер

Актёры дубляжа

Наталья Романько-Киселёва

Наталья Романько-Киселёва

Актриса дубляжа
Марина Локтионова

Марина Локтионова

Актриса дубляжа
Михаил Жонин

Михаил Жонин

Актёр дубляжа
Владимир Терещук

Владимир Терещук

Актёр дубляжа
Олег Лепенец

Олег Лепенец

Актёр дубляжа

Художники

Магали Гвидаси

Магали Гвидаси

Magali Guidasci
Художница
Роберт Гулд

Роберт Гулд

Robert Gould
Художник

Операторы

Том Яцко

Том Яцко

Thomas Yatsko
Оператор

Композиторы

Джон Дебни

Джон Дебни

John Debney
Композитор