Трансформеры: Прайм. Тьма сгущается. Часть 4 (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Transformers Prime
Мультфильм21 мин6+
О фильме
Автоботы оставляют на Земле небольшую группу защитников под руководством Оптимуса Прайма. Они подружились с несколькими земными подростками, и теперь команда роботов и людей сражается, чтобы защитить Землю от десептиконов.
ЖанрМультфильм
КачествоSD
Время21 мин / 00:21
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
8.1 IMDb
- ДХРежиссёр
Дэвид
Хартман
- ВХРежиссёр
Винтон
Хёк
- ТВРежиссёр
Тодд
Ватерман
- ПКАктёр
Питер
Каллен
- ДКАктёр
Джеффри
Комбс
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэлкер
- Актёр
Кевин
Майкл Ричардсон
- ТГАктриса
Таня
Гунади
- Актёр
Джош
Китон
- ЭПАктёр
Энди
Пессоа
- Актёр
Эрни
Хадсон
- ДНАктёр
Даран
Норрис
- СБАктёр
Стивен
Блум
- ДКСценарист
Джефф
Клейн
- Сценарист
Алекс
Куртцман
- Сценарист
Роберто
Орси
- НДСценарист
Николь
Дюбюк
- ДКПродюсер
Дуан
Капиззи
- ДКПродюсер
Джефф
Клейн
- Продюсер
Алекс
Куртцман
- Продюсер
Роберто
Орси
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ДХХудожник
Дэвид
Хартман
- ХЛХудожник
Хосе
Лопез
- ВТХудожник
Винс
Тояма
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер
- ММКомпозитор
Мэттью
Марджесон