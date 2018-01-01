Wink
Фильмы
Трансформеры: Прайм. Дело десептиконов
Актёры и съёмочная группа фильма «Трансформеры: Прайм. Дело десептиконов»

Режиссёры

Дэвид Хартман

David Hartman
Режиссёр
Винтон Хёк

Vinton Heuck
Режиссёр
Тодд Ватерман

Todd Waterman
Режиссёр

Актёры

Питер Каллен

Peter Cullen
АктёрOptimus Prime
Джеффри Комбс

Jeffrey Combs
АктёрRatchet
Фрэнк Уэлкер

Frank Welker
АктёрMegatron
Кевин Майкл Ричардсон

Kevin Michael Richardson
АктёрBulkhead
Таня Гунади

Tania Gunadi
АктрисаMiko Nakadai
Джош Китон

Josh Keaton
АктёрJack Darby
Энди Пессоа

Andy Pessoa
АктёрRafael 'Raf' Esquivel
Эрни Хадсон

Ernie Hudson
АктёрAgent William Fowler
Даран Норрис

Daran Norris
АктёрKnock Out
Стивен Блум

Steven Jay Blum
Актёр

Сценаристы

Джефф Клейн

Jeff Klein
Сценарист
Алекс Куртцман

Alex Kurtzman
Сценарист
Роберто Орси

Roberto Orci
Сценарист
Николь Дюбюк

Nicole Dubuc
Сценарист

Продюсеры

Дуан Капиззи

Duane Capizzi
Продюсер
Джефф Клейн

Jeff Klein
Продюсер
Алекс Куртцман

Alex Kurtzman
Продюсер
Роберто Орси

Roberto Orci
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Наталья Грачёва

Актриса дубляжа
Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа
Александр Носков

Актёр дубляжа
Диомид Виноградов

Актёр дубляжа

Художники

Дэвид Хартман

David Hartman
Художник
Хосе Лопез

José López
Художник
Винс Тояма

Vince Toyama
Художник

Композиторы

Брайан Тайлер

Brian Tyler
Композитор
Мэттью Марджесон

Matthew Margeson
Композитор