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Трансформеры: Прайм. Армада

Трансформеры: Прайм. Армада (мультфильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Transformers Prime
Мультфильмы21 мин6+

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О фильме

Автоботы оставляют на Земле небольшую группу защитников под руководством Оптимуса Прайма. Они подружились с несколькими земными подростками, и теперь команда роботов и людей сражается, чтобы защитить Землю от десептиконов.

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Страна
США
Жанр
Мультфильмы
Качество
SD
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Трансформеры: Прайм. Армада»