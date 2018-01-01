Tomb Raider: Лара Крофт (фильм, 2018) смотреть онлайн
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О фильме
Наследство — это не только деньги. Приключенческий боевик «Tomb Raider: Лара Крофт» — фильм 2018 года, который рассказывает новую историю становления культовой героини. Теперь у нее лицо Алисии Викандер, а не Анджелины Джоли, но в остальном это все та же отчаянная искательница приключений.
Отец Лары — Ричард Крофт — бесследно пропал семь лет назад, но девушка отказывается признать его смерть и не хочет вступать в наследство. Она работает курьером в Лондоне и еле-еле сводит концы с концами. Все меняется, когда Лара находит подсказку, связанную с последней поездкой Ричарда. Следы ведут на таинственный остров у берегов Японии, где находится древняя гробница. Разумеется, Лара тут же отправляется в дальнее путешествие в надежде отыскать отца… или узнать обстоятельства его гибели.
Если вы любите напряженные адреналиновые боевики, красивых харизматичных героинь, а также тайны, загадки и древние артефакты — смотреть «Tomb Raider: Лара Крофт» стоит, не откладывая дело в долгий ящик.
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СтранаВеликобритания, США
ЖанрБоевик, Приключения, Фэнтези, Триллер
КачествоSD
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
- РУРежиссёр
Роар
Утхауг
- Актриса
Алисия
Викандер
- Актёр
Доминик
Уэст
- Актёр
Уолтон
Гоггинс
- ДУАктёр
Дэниэл
У
- Актриса
Кристин
Скотт Томас
- ДДАктёр
Дерек
Джекоби
- АВАктёр
Александр
Виллауме
- ТБАктёр
Тамер
Барджаг
- ЭКАктёр
Эдриан
Коллинз
- КЭАктёр
Кинэн
Эррисон
- РПСценарист
Рианна
Пратчетт
- Продюсер
Грэм
Кинг
- НХПродюсер
Ной
Хьюз
- Продюсер
Патрик
МакКормик
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- Актёр дубляжа
Игорь
Гордин
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- СЛХудожник
Саймон
Ламонт
- КЭХудожница
Коллин
Этвуд
- ТАХудожник
Тимоти
А. Уонсик
- СБМонтажёр
Стюарт
Бейрд
- МТМонтажёр
Майкл
Троник
- ДРОператор
Джордж
Ричмонд
- JXКомпозитор
Junkie
XL