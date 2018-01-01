Tomb Raider: Лара Крофт (фильм, 2018) смотреть онлайн

Наследство — это не только деньги. Приключенческий боевик «Tomb Raider: Лара Крофт» — фильм 2018 года, который рассказывает новую историю становления культовой героини. Теперь у нее лицо Алисии Викандер, а не Анджелины Джоли, но в остальном это все та же отчаянная искательница приключений.



Отец Лары — Ричард Крофт — бесследно пропал семь лет назад, но девушка отказывается признать его смерть и не хочет вступать в наследство. Она работает курьером в Лондоне и еле-еле сводит концы с концами. Все меняется, когда Лара находит подсказку, связанную с последней поездкой Ричарда. Следы ведут на таинственный остров у берегов Японии, где находится древняя гробница. Разумеется, Лара тут же отправляется в дальнее путешествие в надежде отыскать отца… или узнать обстоятельства его гибели.



Если вы любите напряженные адреналиновые боевики, красивых харизматичных героинь, а также тайны, загадки и древние артефакты — смотреть «Tomb Raider: Лара Крофт» стоит, не откладывая дело в долгий ящик.



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