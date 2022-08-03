Толстяк на ринге (фильм, 2012) смотреть онлайн
9.32012, Here Comes the Boom
Комедия, Спортивный100 мин12+
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О фильме
Учитель биологии в средней школе подрабатывает бойцом в смешанных боевых искусствах, пытаясь собрать деньги, чтобы сохранить школьную музыкальную программу.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Спортивный
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ФКРежиссёр
Фрэнк
Корачи
- КДАктёр
Кевин
Джеймс
- Актриса
Сальма
Хайек
- ГУАктёр
Генри
Уинклер
- ГДАктёр
Грег
Джерманн
- БРАктёр
Бас
Раттен
- ГВАктёр
Гари
Валентайн
- ДЗАктёр
Джейк
Зурус
- РЛАктёр
Регги
Ли
- МДАктёр
Марк
ДеллаГротт
- ДРАктёр
Джо
Роган
- Сценарист
Аллан
Лоб
- КДСценарист
Кевин
Джеймс
- РРСценарист
Рок
Рубен
- ДФПродюсер
Джино
Фалсетто
- Продюсер
Тодд
Гарнер
- Продюсер
Джек
Джиррапуто
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Александр
Леньков
- Актёр дубляжа
Андрей
Градов
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ААХудожник
Алан
Ау
- ХХХудожница
Хоуп
Хэнэфин
- ДПХудожница
Дениза
Пиццини
- ФМОператор
Фил
Мейхью
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс