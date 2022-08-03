Толстяк на ринге
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Толстяк на ринге

Толстяк на ринге (фильм, 2012) смотреть онлайн

9.32012, Here Comes the Boom
Комедия, Спортивный100 мин12+

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О фильме

Учитель биологии в средней школе подрабатывает бойцом в смешанных боевых искусствах, пытаясь собрать деньги, чтобы сохранить школьную музыкальную программу.

Страна
США
Жанр
Комедия, Спортивный
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Толстяк на ринге»