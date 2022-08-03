Конец 21 века. Из-за экологических катастроф человечество находится на грани вымирания. Земляне планируют осваивать планету Титан, но чтобы выжить на ней, люди должны изменить ДНК. Ученые начинают опыты по выведению Homo Titanius, и Рик Дженссен справляется с экспериментом лучше всех.

