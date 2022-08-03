Титан HD (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, The Titan
Фантастика, Драма93 мин18+
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О фильме
Конец 21 века. Из-за экологических катастроф человечество находится на грани вымирания. Земляне планируют осваивать планету Титан, но чтобы выжить на ней, люди должны изменить ДНК. Ученые начинают опыты по выведению Homo Titanius, и Рик Дженссен справляется с экспериментом лучше всех.
СтранаСША, Великобритания, Испания, Германия
ЖанрФантастика, Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время93 мин / 01:33
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.8 IMDb
- Актёр
Сэм
Уортингтон
- Актриса
Тейлор
Шиллинг
- Актёр
Том
Уилкинсон
- Актриса
Агнесс
Дейн
- Актриса
Натали
Эммануэль
- Актёр
Ноа
Джуп
- КДАктёр
Кори
Джонсон
- АЙАктёр
Александр
Йованович
- ДБАктёр
Диего
Бонета
- АХАктёр
Аарон
Хеффернан
- ЛКПродюсер
Леон
Клэранс
- Продюсер
Брайан
Кэвэна-Джонс
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- АКАктриса дубляжа
Александра
Курагина
- ДФХудожница
Джемма
Фаурия
- ХСХудожник
Хоан
Сабате
- ФЭКомпозитор
Фил
Эйслер