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Титан HD

Титан HD (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, The Titan
Фантастика, Драма93 мин18+

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О фильме

Конец 21 века. Из-за экологических катастроф человечество находится на грани вымирания. Земляне планируют осваивать планету Титан, но чтобы выжить на ней, люди должны изменить ДНК. Ученые начинают опыты по выведению Homo Titanius, и Рик Дженссен справляется с экспериментом лучше всех.

Страна
США, Великобритания, Испания, Германия
Жанр
Фантастика, Драма, Мелодрама, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Титан HD»