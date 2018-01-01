Тихое место (фильм, 2018) смотреть онлайн
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Сюжет
Напряженный хоррор от Джона Красински о семье, которая вынуждена жить в полной тишине, опасаясь кровожадных монстров. В главной роли — Эмили Блант.
Сюжет фильма разворачивается в недалеком будущем после апокалипсиса, когда планету захватывают жуткие чудовища — полностью слепые, но обладающие острым слухом. Даже малейший шорох приводит их в ярость, и они жестоко набрасываются на источник шума. Между тем на отдаленной ферме живет семейство Эбботов, которым пришлось полностью изменить образ жизни, чтобы оставаться в живых. Они научились разговаривать на языке жестов и передвигаться тихо, чтобы не привлекать внимание монстров. Однако маленьким детям иногда бывает трудно сохранить тишину…
Смогут ли Эбботы избежать встречи со смертоносными чудовищами, узнаете в психологическом хорроре «Тихое место». Фильм онлайн смотреть в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыФантастика, Ужасы, Драмы, Триллеры
Рейтинг
- Режиссёр
Джон
Красински
- Актриса
Эмили
Блант
- Актёр
Джон
Красински
- МСАктриса
Миллисент
Симмондс
- Актёр
Ноа
Джуп
- КВАктёр
Кейд
Вудворд
- ЛРАктёр
Леон
Рассом
- РПАктриса
Рода
Пелл
- Сценарист
Джон
Красински
- БВСценарист
Брайан
Вудс
- СБСценарист
Скотт
Бек
- Продюсер
Майкл
Бэй
- СБПродюсер
Скотт
Бек
- СДПродюсер
Селия
Д. Костас
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ФПАктёр дубляжа
Фёдор
Подчезерцев
- КВХудожница
Кася
Валицка-Мэймон
- ХЛХудожница
Хезер
Лоффлер
- КТМонтажёр
Кристофер
Теллефсен
- ШБОператор
Шарлотта
Брюус Кристенсен
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами