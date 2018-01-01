Тихое место (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Напряженный хоррор от Джона Красински о семье, которая вынуждена жить в полной тишине, опасаясь кровожадных монстров. В главной роли — Эмили Блант.



Сюжет фильма разворачивается в недалеком будущем после апокалипсиса, когда планету захватывают жуткие чудовища — полностью слепые, но обладающие острым слухом. Даже малейший шорох приводит их в ярость, и они жестоко набрасываются на источник шума. Между тем на отдаленной ферме живет семейство Эбботов, которым пришлось полностью изменить образ жизни, чтобы оставаться в живых. Они научились разговаривать на языке жестов и передвигаться тихо, чтобы не привлекать внимание монстров. Однако маленьким детям иногда бывает трудно сохранить тишину…



Смогут ли Эбботы избежать встречи со смертоносными чудовищами, узнаете в психологическом хорроре «Тихое место». Фильм онлайн смотреть в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!



Тихое место смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.