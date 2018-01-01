Wink
Фильмы
Тихая застава
Актёры и съёмочная группа фильма «Тихая застава»

Актёры и съёмочная группа фильма «Тихая застава»

Режиссёры

Сергей Маховиков

Режиссёр

Актёры

Андрей Чадов

АктёрПанков
Сергей Селин

АктёрГрицюк
Игорь Савочкин

АктёрБобровский
Раджаб Хусейнов

АктёрЗакир
Фаридуншо Рахматуллоев

АктёрФайзулло
Нина Корниенко

АктрисаОльга Николаевна
Нино Нинидзе

АктрисаЮля
Юрий Коновалов

АктёрДуров
Александр Алёшкин

АктёрТрассер
Азамат Нигманов

АктёрАзамат

Сценаристы

Сергей Маховиков

Сценарист

Продюсеры

Юрий Коновалов

Продюсер

Художники

Эльмира Валиева

Художница
Юрий Шурыгин

Художник

Монтажёры

Александр Хачко

Монтажёр

Операторы

Максим Шинкоренко

Оператор

Композиторы

Эдуард Артемьев

Композитор