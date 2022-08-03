Тихая застава (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Тихая застава
Драма, Военный88 мин18+
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О фильме
Бой на 12-й пограничной заставе Московского погранотряда в Республике Таджикистан произошел во вторник 13 июля 1993 года. Афганские и таджикские боевики попытались прорваться на территорию этой страны. Российские военные 11 часов отражали атаки противника, 25 человек погибло. После этого наши отступили. Позднее в тот же день застава была отбита. По итогам боя шестеро пограничников были удостоены звания Героя Российской Федерации, в том числе четверо — посмертно.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- СМРежиссёр
Сергей
Маховиков
- Актёр
Андрей
Чадов
- Актёр
Сергей
Селин
- Актёр
Игорь
Савочкин
- РХАктёр
Раджаб
Хусейнов
- ФРАктёр
Фаридуншо
Рахматуллоев
- НКАктриса
Нина
Корниенко
- ННАктриса
Нино
Нинидзе
- ЮКАктёр
Юрий
Коновалов
- АААктёр
Александр
Алёшкин
- Актёр
Азамат
Нигманов
- СМСценарист
Сергей
Маховиков
- ЮКПродюсер
Юрий
Коновалов
- ЭВХудожница
Эльмира
Валиева
- ЮШХудожник
Юрий
Шурыгин
- АХМонтажёр
Александр
Хачко
- МШОператор
Максим
Шинкоренко
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев