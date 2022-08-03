Тихая застава
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Тихая застава

Тихая застава (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Тихая застава
Драма, Военный88 мин18+

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О фильме

Бой на 12-й пограничной заставе Московского погранотряда в Республике Таджикистан произошел во вторник 13 июля 1993 года. Афганские и таджикские боевики попытались прорваться на территорию этой страны. Российские военные 11 часов отражали атаки противника, 25 человек погибло. После этого наши отступили. Позднее в тот же день застава была отбита. По итогам боя шестеро пограничников были удостоены звания Героя Российской Федерации, в том числе четверо — посмертно.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тихая застава»