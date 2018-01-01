Wink
Фильмы
Тетрис
Актёры и съёмочная группа фильма «Тетрис»

Актёры и съёмочная группа фильма «Тетрис»

Режиссёры

Джон С. Бейрд

Jon S. Baird
Режиссёр

Актёры

Тэрон Эджертон

Taron Egerton
АктёрHenk Rogers
Никита Ефремов

АктёрAlexey Pajitnov
Софья Лебедева

АктрисаSasha
Энтони Бойл

Anthony Boyle
АктёрKevin Maxwell
Бен Майлз

Ben Miles
АктёрHoward Lincoln
Кэн Ямамура

Ken Yamamura
АктёрMinoru Arakawa
Игорь Грабузов

АктёрValentin Trifonov
Олег Штефанко

АктёрNikolai Belikov
Рик Юн

Rick Yune
АктёрBank Manager
Тоби Джонс

Toby Jones
АктёрRobert Stein
Мара Хаф

Mara Huf
АктрисаTracy
Майлз Барроу

Miles Barrow
АктёрDennis Jackson
Мези Этвуд

Mezi Atwood
АктёрExtra
Алексей Шедько

АктёрAlexey's Lab Chief
Наталия Гончар

Natalia Gonchar
АктрисаMCSC Secretary

Сценаристы

Ной Пинк

Noah Pink
Сценарист

Продюсеры

Джиллиан Берри

Gillian Berrie
Продюсер
Леонард Блаватник

Leonard Blavatnik
Продюсер
Грегор Камерон

Gregor Cameron
Продюсер
Дэнни Коэн

Danny Cohen
Продюсер
Тэрон Эджертон

Taron Egerton
Продюсер
Анастасия Форменская

Продюсер
Аманда Гост

Amanda Ghost
Продюсер
Брайан Грейзер

Brian Grazer
Продюсер

Художники

Дэн Тейлор

Daniel Taylor
Художник

Монтажёры

Колин Гуди

Col Goudie
Монтажёр
Мартин Уолш

Martin Walsh
Монтажёр

Операторы

Альвин Х. Кюхлер

Alwin H. Kuchler
Оператор

Композиторы

Лорн Бэлф

Lorne Balfe
Композитор