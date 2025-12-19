Тетрис (фильм, 2022) смотреть онлайн

Американский предприниматель отправляется в СССР, чтобы получить права на знаменитую игру для портативной консоли Nintendo. Остросюжетная драма «Тетрис» — фильм по реальным событиям с Тэроном Эджертоном и Никитой Ефремовым.



Один раз увидев «Тетрис» на выставке в Вегасе, предприниматель Хенк Роджерс навсегда влюбился в гениальную в своей простоте игру. С этого момента он погружается в сложную схему прав на творение советского программиста Алексея Пажитнова, которые советская госкомпания «Электроноргтехника» уже успела продать нескольким зарубежным бизнесам. Роджер уверен, что релиз «Тетриса» на готовящейся карманной консоли Game Boy от Nintendo произведет фурор среди покупателей, однако права на портативные версии игры постоянно ускользают от него. Тогда Роджерс решается на немыслимое — он лично едет в СССР, надеясь уговорить начальство «Электроноргтехники» и самого Пажитнова доверить распространение карманного «Тетриса» именно ему.



Как встретит Роджерса Советский Союз, вы узнаете, когда будете смотреть фильм «Тетрис» (2023).

