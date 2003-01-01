Терминатор 3: Восстание машин
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Терминатор 3: Восстание машин

Терминатор 3: Восстание машин (фильм, 2003) смотреть онлайн

8.92003, Terminator 3: Rise of the Machines
Фантастика, Боевики104 мин18+

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Сюжет

Прошло десять лет с тех пор, как Джон Коннор помог предотвратить Судный День и спасти человечество от массового уничтожения. Теперь ему 25, Коннор не живет «как все» — у него нет дома, нет кредитных карт, нет сотового телефона и работы. Он не может быть прослежен системой Skynet, пока из теней будущего не появляется T-X

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Терминатор 3: Восстание машин»

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