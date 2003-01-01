Терминатор 3: Восстание машин (фильм, 2003) смотреть онлайн
8.92003, Terminator 3: Rise of the Machines
Фантастика, Боевики104 мин18+
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Сюжет
Прошло десять лет с тех пор, как Джон Коннор помог предотвратить Судный День и спасти человечество от массового уничтожения. Теперь ему 25, Коннор не живет «как все» — у него нет дома, нет кредитных карт, нет сотового телефона и работы. Он не может быть прослежен системой Skynet, пока из теней будущ�его не появляется T-X
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Информация
СтранаГермания, Великобритания, США
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Боевики
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Джонатан
Мостоу
- Актёр
Арнольд
Шварценеггер
- НСАктёр
Ник
Стал
- КДА�ктриса
Клэр
Дэйнс
- КЛАктриса
Кристанна
Локен
- ДЭАктёр
Дэвид
Эндрюс
- МФАктёр
Марк
Фамильетти
- ЭБАктёр
Эрл
Боэн
- МХАктриса
Мойра
Харрис
- ЧБАктёр
Чоппер
Бернет
- Актёр
Кристофер
Лоуфорд
- ДБСценарист
Джон
Бренкето
- МФСценарист
Майкл
Феррис
- МБПродюсер
Мориц
Борман
- ГИПродюсер
Гай
Ист
- ОХПродюсер
Оливер
Хенгст
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- АЗАктёр дубляжа
Андрей
Зайцев
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- ЮЛАктёр дубляжа
Юрий
Лазарев
- ШФХудожник
Шеперд
Франкель
- БФХудожник
Бит
Фрутигер
- ЭМХудожник
Эндрю
Мензес
- ЭФХудожница
Эйприл
Ферри
- ДХХудожник
Джей
Харт
- НДМонтажёр
Николас
Де То
- НТМонтажёр
Нил
Трэвис
- ДБОператор
Дон
Бёрджесс
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами