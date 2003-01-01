Терминатор 3: Восстание машин (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Прошло десять лет с тех пор, как Джон Коннор помог предотвратить Судный День и спасти человечество от массового уничтожения. Теперь ему 25, Коннор не живет «как все» — у него нет дома, нет кредитных карт, нет сотового телефона и работы. Он не может быть прослежен системой Skynet, пока из теней будущ�его не появляется T-X



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