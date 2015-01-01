Term Life (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, Term Life
Боевики, Криминал88 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Внимание! Фильм доступен только на языке оригинала. Фильм рассказывает о персонаже по имени Ник Бэрроу, который планирует кражи, а потом продаeт эти проекты тому, кто больше заплатит. Но наступает чeрный день — один из замыслов Ника с треском проваливается, и теперь его смерти жаждут все, начин�ая с главарей мафии и заканчивая оборотнями в погонах.
Term Life смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
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Рейтинг
5.2 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ПБРежиссёр
Питер
Биллингсли
- Актёр
Винс
Вон
- Актриса
Хейли
Стайнфелд
- Актёр
Билл
Пэкстон
- Актёр
Джонатан
Бэнкс
- Актёр
Хорди
Молья
- Актёр
Терренс
Ховард
- Актёр
Шей
Уигэм
- Актёр
Джон
Фавро
- УЛАктёр
Уильям
Леви
- МЭАктёр
Майк
Эппс
- НТСценарист
Ник
Торнборроу
- Продюсер
Ашок
Амритрадж
- Продюсер
Роберт
Огден Барнум
- ТМПродюсер
Тимоти
М. Борн
- СКХудожница
Синди
Карр
- ДЛМонтажёр
Дэн
Лебентал
- РШОператор
Роберто
Шэфер
- ДПКомпозитор
Дэйв
Портер