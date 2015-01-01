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Term Life

Term Life (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, Term Life
Боевики, Криминал88 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только на языке оригинала. Фильм рассказывает о персонаже по имени Ник Бэрроу, который планирует кражи, а потом продаeт эти проекты тому, кто больше заплатит. Но наступает чeрный день — один из замыслов Ника с треском проваливается, и теперь его смерти жаждут все, начиная с главарей мафии и заканчивая оборотнями в погонах.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Term Life»

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