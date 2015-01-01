Term Life (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только на языке оригинала. Фильм рассказывает о персонаже по имени Ник Бэрроу, который планирует кражи, а потом продаeт эти проекты тому, кто больше заплатит. Но наступает чeрный день — один из замыслов Ника с треском проваливается, и теперь его смерти жаждут все, начин�ая с главарей мафии и заканчивая оборотнями в погонах.



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