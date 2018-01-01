Wink
Фильмы
Тепло наших тел
Актёры и съёмочная группа фильма «Тепло наших тел»

Актёры и съёмочная группа фильма «Тепло наших тел»

Режиссёры

Джонатан Левин

Jonathan Levine
Режиссёр

Актёры

Николас Холт

Nicholas Hoult
АктёрR
Тереза Палмер

Teresa Palmer
АктрисаJulie
Лио Типтон

Lio Tipton
АктрисаNora (в титрах: Analeigh Tipton)
Роб Кордри

Rob Corddry
АктёрM
Дэйв Франко

Dave Franco
АктёрPerry
Джон Малкович

John Malkovich
АктёрGrigio
Кори Хардрикт

Cory Hardrict
АктёрKevin
Дэниэл Риндресс-Кей

Daniel Rindress-Kay
АктёрSoldier #1
Венсан Леклер

Vincent Leclerc
АктёрPerry's Dad (в титрах: Vincent LeClerc)
Клиффорд ЛеДюк-Вайанкур

Clifford LeDuc-Vaillancourt
АктёрBoy at Airport

Сценаристы

Джонатан Левин

Jonathan Levine
Сценарист

Продюсеры

Эрик Фейг

Erik Feig
Продюсер
Дэвид Хоберман

David Hoberman
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Смирнов

Актёр дубляжа
Анастасия Жаркова

Актриса дубляжа
Наталья Терешкова

Актриса дубляжа
Илья Хвостиков

Актёр дубляжа
Антон Эльдаров

Актёр дубляжа

Монтажёры

Нэнси Ричардсон

Nancy Richardson
Монтажёр

Операторы

Хавьер Агирресаробе

Javier Aguirresarobe
Оператор

Композиторы

Марко Белтрами

Marco Beltrami
Композитор
Бак Сандерс

Buck Sanders
Композитор