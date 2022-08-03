Темные силы (фильм, 2005) смотреть онлайн

В попытке сплотить семью жительница Нью-Йорка Адель возвращается с маленькой дочерью Сарой в Уэльс к мужу. Но уединeнный дом на утeсе, как выяснилось, имеет кровавое прошлое, подчинeнное тeмным силам, которые властвуют до сих пор.

