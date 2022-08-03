Темные силы
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Темные силы

Темные силы (фильм, 2005) смотреть онлайн

7.62005, The Dark
Ужасы, Фэнтези88 мин18+

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О фильме

В попытке сплотить семью жительница Нью-Йорка Адель возвращается с маленькой дочерью Сарой в Уэльс к мужу. Но уединeнный дом на утeсе, как выяснилось, имеет кровавое прошлое, подчинeнное тeмным силам, которые властвуют до сих пор.

Страна
Великобритания, США, Германия
Жанр
Ужасы, Драма, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Темные силы»