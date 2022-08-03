Темные силы (фильм, 2005) смотреть онлайн
7.62005, The Dark
Ужасы, Фэнтези88 мин18+
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О фильме
В попытке сплотить семью жительница Нью-Йорка Адель возвращается с маленькой дочерью Сарой в Уэльс к мужу. Но уединeнный дом на утeсе, как выяснилось, имеет кровавое прошлое, подчинeнное тeмным силам, которые властвуют до сих пор.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ДФРежиссёр
Джон
Фоусет
- Актриса
Мария
Белло
- Актёр
Шон
Бин
- МРАктёр
Морис
Роевз
- ССАктриса
Софи
Стаки
- ЭСАктриса
Эбигейл
Стоун
- РЭАктёр
Ричард
Элфин
- КХАктёр
Каспер
Харви
- ЭДАктриса
Элунд
Джонс
- ГПАктриса
Гвенит
Петти
- РГАктёр
Робин
Гриффит
- СМСценарист
Стивен
Массикотте
- Продюсер
Пол
У. С. Андерсон
- Продюсер
Джереми
Болт
- СКПродюсер
Стив
Кристиан
- Актриса дубляжа
Алёна
Ивченко
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ДЩАктёр дубляжа
Дальвин
Щербаков
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ЯТАктриса дубляжа
Ярослава
Турылёва
- КГМонтажёр
Крис
Гилл
- КЗОператор
Кристиан
Зебальдт
- ЭБКомпозитор
Эдмунд
Батт