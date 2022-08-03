Тема для разговора
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Тема для разговора

Тема для разговора (фильм, 1995) смотреть онлайн

1995, Something to Talk About
Драма, Комедия100 мин18+

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О фильме

Жизнь главной героини Грейс, как картинка. Так она и течет сама по себе, будто «не в фокусе», до тех пор, пока Грейс не обнаруживает, что ее муж Эдди ей изменяет…

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тема для разговора»