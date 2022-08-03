Тема для разговора (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, Something to Talk About
Драма, Комедия100 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ЛХРежиссёр
Лассе
Халльстрём
- Актриса
Джулия
Робертс
- Актёр
Деннис
Куэйд
- Актёр
Роберт
Дювалл
- ДРАктриса
Джина
Роулендс
- Актриса
Кира
Седжвик
- Актёр
Бретт
Каллен
- ХОАктриса
Хейли
Олл
- Актёр
Мьюз
Уотсон
- ЭШАктриса
Энн
Шропшир
- ДРАктриса
Джинни
Рэндал
- Сценарист
Кэлли
Кхури
- Продюсер
Антея
Силберт
- Продюсер
Паула
Вайнштейн
- Продюсер
Голди
Хоун
- МТАктриса дубляжа
Марина
Тарасова
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- ЛИАктриса дубляжа
Людмила
Ильина
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- ЭДХудожница
Эджи
Джерард Роджерс
- СНОператор
Свен
Нюквист
- ГПКомпозитор
Грэм
Прескетт
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер