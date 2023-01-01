Телевикторина (фильм, 1994) смотреть онлайн
Сюжет
Герберт Стемпл - суперигрок в знаменитом шоу «21», у которого все шансы на огромный выигрыш. Миллионы зрителей с нетерпением ждут финала. Но неожиданно любимец публики уходит со сцены. Вместо него на экране появляется другой участник - Чарльз Ван Доррен, который прошeл отбор, с успехом ответив на все вопросы на собеседовании. Продюсеры сразу открывают главному герою истинные правила: участник игры, который, по мнению хозяев телекомпании, должен продержаться весь сезон, заранее перед каждым телеэфиром получает список вопросов и правильные ответы. Поборов минутное сомнение, Чарльз Ван Доррен вступает на путь обмана.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Роберт
Редфорд
- Актёр
Джон
Туртурро
- РМАктёр
Роб
Морроу
- Актёр
Рэйф
Файнс
- ПСАктёр
Пол
Скофилд
- ДПАктёр
Дэвид
Пэймер
- Актёр
Хэнк
Азария
- Актёр
Кристофер
Макдональд
- ЙКАктриса
Йохан
Карло
- ЭУАктриса
Элизабет
Уилсон
- АРАктёр
Аллан
Рич
- ПАСценарист
Пол
Аттанасио
- РНСценарист
Ричард
Н. Гудвин
- МДПродюсер
Майкл
Джейкобс
- МНПродюсер
Майкл
Нозик
- Продюсер
Роберт
Редфорд
- ТГХудожник
Тим
Галвин
- СЛМонтажёр
Стью
Линдер
- МБОператор
Михаэль
Балльхаус
- МАКомпозитор
Марк
Айшем