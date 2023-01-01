Телевикторина (фильм, 1994) смотреть онлайн

Сюжет

Герберт Стемпл - суперигрок в знаменитом шоу «21», у которого все шансы на огромный выигрыш. Миллионы зрителей с нетерпением ждут финала. Но неожиданно любимец публики уходит со сцены. Вместо него на экране появляется другой участник - Чарльз Ван Доррен, который прошeл отбор, с успехом ответив на все вопросы на собеседовании. Продюсеры сразу открывают главному герою истинные правила: участник игры, который, по мнению хозяев телекомпании, должен продержаться весь сезон, заранее перед каждым телеэфиром получает список вопросов и правильные ответы. Поборов минутное сомнение, Чарльз Ван Доррен вступает на путь обмана.



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