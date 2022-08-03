Телесные игры (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Большая компания тридцатилетних друзей - финансист, врач, экс-гонщик, неудачливый актер, хозяин ломбарда и многие другие – собираются вместе, чтобы сыграть в игру «Бадди». Им предстоит выполнить ряд безумных заданий и заодно разобраться в своих отношениях.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
4.8 IMDb
- ДДРежиссёр
Джош
Дюамель
- ДБАктёр
Дэн
Баккедаль
- КДАктёр
Кевин
Диллон
- ДДАктёр
Джош
Дюамель
- Актриса
Оливия
Манн
- ДРАктёр
Джеймс
Родэй
- Актёр
Дэкс
Шепард
- Актёр
Ник
Свардсон
- ЛДАктриса
Линда
Дарлоу
- ЛГАктриса
Люси
Гест
- МЭАктриса
Мэрион
Эйсман
- ДДСценарист
Джош
Дюамель
- ДВСценарист
Джуд
Вэн
- ДДПродюсер
Джош
Дюамель
- ДВПродюсер
Джуд
Вэн
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- Актёр дубляжа
Сергей
Пономарёв
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ТРХудожница
Таня
Рахимихошаваз
- КММонтажёр
Кеннет
Марстен
- ЛБОператор
Люк
Брайант
- АВКомпозитор
Алекс
Вурман