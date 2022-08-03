Телесные игры
Wink
Фильмы
Телесные игры
7.62019, Buddy Games
Комедия92 мин18+

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Телесные игры (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Большая компания тридцатилетних друзей - финансист, врач, экс-гонщик, неудачливый актер, хозяин ломбарда и многие другие – собираются вместе, чтобы сыграть в игру «Бадди». Им предстоит выполнить ряд безумных заданий и заодно разобраться в своих отношениях.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Телесные игры»