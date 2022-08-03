Большая компания тридцатилетних друзей - финансист, врач, экс-гонщик, неудачливый актер, хозяин ломбарда и многие другие – собираются вместе, чтобы сыграть в игру «Бадди». Им предстоит выполнить ряд безумных заданий и заодно разобраться в своих отношениях.

