Биография

Джеймс Родэй — актер, сценарист, известный американский режиссер. Родэй играет в театре, снимается в фильмах, продюсирует киноленты. Его актерская работа отмечена номинациями и наградами высших телевизионных премий. Фильмы с его сценариями известны во всем мире. Артист родился и вырос в городе Сан-Антонио американского штата Техас. После школы Родэй поступил на театральный факультет Нью-Йоркского университета. Актерскую карьеру он начал с работы в театре. Затем последовали приглашения на роли в кино. Джеймс Родэй успешно попробовал себя в качестве сценариста и снял несколько популярных картин. Совместно с братом он открыл частную театральную студию в Лос-Анджелесе. В числе работ Джеймса Родэя фильмы, вошедшие в топ мирового кинопроката, например, «Шоу начинается», «Провиденс», «Геймер». Он также написал сценарий фильма «Волки-оборотни». В фильмографии Джеймса Родэя роли более чем в тридцати картинах. Известность артисту принесла главная роль в сериале «Ясновидец», где он также принимал участие в качестве сценариста, режиссера и продюсера. В 2018 году актер был приглашен на главную роль в сериал «Миллион мелочей».