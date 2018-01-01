Wink
Фильмы
Тебе стоило уйти
Актёры и съёмочная группа фильма «Тебе стоило уйти»

Актёры и съёмочная группа фильма «Тебе стоило уйти»

Режиссёры

Дэвид Кепп

Дэвид Кепп

David Koepp
Режиссёр

Актёры

Кевин Бейкон

Кевин Бейкон

Kevin Bacon
АктёрTheo Conroy
Аманда Сайфред

Аманда Сайфред

Amanda Seyfried
АктрисаSusanna
Эйвери Тиу Эссекс

Эйвери Тиу Эссекс

Avery Tiiu Essex
АктрисаElla (в титрах: Avery Essex)
Колин Блюмено

Колин Блюмено

Colin Blumenau
АктёрShopkeeper
Лоури Энн Ричардс

Лоури Энн Ричардс

Lowri Ann Richards
АктрисаWelsh Woman (в титрах: Lowri-Ann Richards)
Джошуа Си Джексон

Джошуа Си Джексон

Joshua C Jackson
АктёрProduction Assistant - Susanna's Movie (в титрах: Joshua C. Jackson)
Эли Пауэрс

Эли Пауэрс

Eli Powers
АктёрSusanna's Assistant

Сценаристы

Дэвид Кепп

Дэвид Кепп

David Koepp
Сценарист
Даниэль Кельманн

Даниэль Кельманн

Daniel Kehlmann
Сценарист

Продюсеры

Кевин Бейкон

Кевин Бейкон

Kevin Bacon
Продюсер
Джейсон Блум

Джейсон Блум

Jason Blum
Продюсер
Дерек Амброси

Дерек Амброси

Derek Ambrosi
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Коврижных

Александр Коврижных

Актёр дубляжа
Татьяна Абрамова

Татьяна Абрамова

Актриса дубляжа
Виталия Корниенко

Виталия Корниенко

Актриса дубляжа
Алексей Войтюк

Алексей Войтюк

Актёр дубляжа
Лариса Некипелова

Лариса Некипелова

Актриса дубляжа

Художники

Карен Малеки

Карен Малеки

Karen Malecki
Художница

Монтажёры

Дерек Амброси

Дерек Амброси

Derek Ambrosi
Монтажёр

Композиторы

Джеф Дзанелли

Джеф Дзанелли

Geoff Zanelli
Композитор