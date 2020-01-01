Тебе стоило уйти (фильм, 2020) смотреть онлайн

Уже немолодой банкир на пенсии Тэо Конрой женат на востребованной актрисе Сюзанне, и из-за еe занятости супруги проводят вместе не так много времени. Когда у Сюзанны выдаeтся перерыв в съeмках, они вместе с шестилетней дочкой отправляются отдохнуть в снятый через интернет дизайнерский особняк в уэльской глуши. Но ожидаемого расслабления не происходит: всему семейству снятся кошмары, ревность к молодой жене усиливается, и Тэо кажется, что с этим домом что-то не так.

