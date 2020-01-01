Тебе стоило уйти (фильм, 2020) смотреть онлайн

Тебе стоило уйти
7.42020, You Should Have Left
Триллер, Ужасы89 мин18+

О фильме

Уже немолодой банкир на пенсии Тэо Конрой женат на востребованной актрисе Сюзанне, и из-за еe занятости супруги проводят вместе не так много времени. Когда у Сюзанны выдаeтся перерыв в съeмках, они вместе с шестилетней дочкой отправляются отдохнуть в снятый через интернет дизайнерский особняк в уэльской глуши. Но ожидаемого расслабления не происходит: всему семейству снятся кошмары, ревность к молодой жене усиливается, и Тэо кажется, что с этим домом что-то не так.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тебе стоило уйти»