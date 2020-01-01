Тебе стоило уйти (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.42020, You Should Have Left
Триллер, Ужасы89 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Уже немолодой банкир на пенсии Тэо Конрой женат на востребованной актрисе Сюзанне, и из-за еe занятости супруги проводят вместе не так много времени. Когда у Сюзанны выдаeтся перерыв в съeмках, они вместе с шестилетней дочкой отправляются отдохнуть в снятый через интернет дизайнерский особняк в уэльской глуши. Но ожидаемого расслабления не происходит: всему семейству снятся кошмары, ревность к молодой жене усиливается, и Тэо кажется, что с этим домом что-то не так.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрУжасы, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Кепп
- Актёр
Кевин
Бейкон
- Актриса
Аманда
Сайфред
- ЭТАктриса
Эйвери
Тиу Эссекс
- КБАктёр
Колин
Блюмено
- ЛЭАктриса
Лоури
Энн Ричардс
- ДСАктёр
Джошуа
Си Джексон
- ЭПАктёр
Эли
Пауэрс
- Сценарист
Дэвид
Кепп
- ДКСценарист
Даниэль
Кельманн
- Продюсер
Кевин
Бейкон
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ДАПродюсер
Дерек
Амброси
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- Актриса дубляжа
Виталия
Корниенко
- АВАктёр дубляжа
Алексей
Войтюк
- ЛНАктриса дубляжа
Лариса
Некипелова
- КМХудожница
Карен
Малеки
- ДАМонтажёр
Дерек
Амброси
- ДДКомпозитор
Джеф
Дзанелли