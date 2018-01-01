Wink
Детям
Тайна далекого острова
Актёры и съёмочная группа фильма «Тайна далекого острова»

Актёры и съёмочная группа фильма «Тайна далекого острова»

Режиссёры

Валентина Брумберг

Режиссёр
Зинаида Брумберг

Режиссёр

Актёры

Галина Новожилова

Актриса
Сергей Мартинсон

Актёр
Валентина Сперантова

Актриса
Эраст Гарин

Актёр

Сценаристы

Владимир Данилов

Сценарист
Николай Эрдман

Сценарист

Художники

Гражина Брашишките

Художница
Лана Азарх

Художница
Фёдор Хитрук

Художник
Фаина Епифанова

Художница
Мария Мотрук

Художница
Елена Хлудова

Художница
Владимир Пекарь

Художник
Вячеслав Котёночкин

Художник
Борис Бутаков

Художник

Монтажёры

Нина Майорова

Монтажёр

Операторы

Елена Петрова

Оператор

Композиторы

Николай Сидельников

Композитор