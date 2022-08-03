Тарзан
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Тарзан

Тарзан (фильм, 1999) смотреть онлайн

9.21999, Tarzan
Мультфильм, Приключения84 мин0+

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О фильме

Попавший в Африку в результате кораблекрушения мальчик воспитывается семьей горилл и вырастает сильным и смелым мужчиной по имени Тарзан. Когда в джунглях появляется профессор-приматолог с дочерью Джейн, герой без памяти влюбляется в гостью. Но на его пути встает коварный охотник Клейтон.

Страна
США, Япония
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Драма, Музыка
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тарзан»