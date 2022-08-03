Тарзан (фильм, 1999) смотреть онлайн
9.21999, Tarzan
Мультфильм, Приключения84 мин0+
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О фильме
Попавший в Африку в результате кораблекрушения мальчик воспитывается семьей горилл и вырастает сильным и смелым мужчиной по имени Тарзан. Когда в джунглях появляется профессор-приматолог с дочерью Джейн, герой без памяти влюбляется в гостью. Но на его пути встает коварный охотник Клейтон.
СтранаСША, Япония
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Драма, Музыка
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.3 IMDb
- КБРежиссёр
Крис
Бак
- КЛРежиссёр
Кевин
Лима
- Актёр
Тони
Голдуин
- ББАктёр
Брайан
Блессид
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актриса
Минни
Драйвер
- НХАктёр
Найджел
Хоторн
- Актёр
Лэнс
Хенриксен
- УНАктёр
Уэйн
Найт
- АДАктёр
Алекс
Д. Линц
- РОАктриса
Рози
О’Доннелл
- БААктриса
Бет
Андерсон
- ТМСценарист
Тэб
Мёрфи
- БЦСценарист
Боб
Цудикер
- НУСценарист
Нони
Уайт
- СДСценарист
Стивен
Дж. Андерсон
- Продюсер
Бонни
Арнольд
- КУПродюсер
Кристофер
Уорд
- СКАктриса дубляжа
Снежина
Копрова
- ВГАктёр дубляжа
Вадим
Гущин
- РГАктёр дубляжа
Роман
Громадский
- Актёр дубляжа
Артур
Ваха
- ТИАктриса дубляжа
Татьяна
Иванова
- ДСХудожник
Дэниэль
Ст. Пьер
- ПХХудожник
Пиксоут
Хант
- ГПМонтажёр
Грегори
Перлер
- ММКомпозитор
Марк
Манчина