Тарзан (фильм, 1999) смотреть онлайн

Попавший в Африку в результате кораблекрушения мальчик воспитывается семьей горилл и вырастает сильным и смелым мужчиной по имени Тарзан. Когда в джунглях появляется профессор-приматолог с дочерью Джейн, герой без памяти влюбляется в гостью. Но на его пути встает коварный охотник Клейтон.

