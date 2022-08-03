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Танцующая в темноте

Танцующая в темноте (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, Dancer in the Dark
Мюзикл, Драма134 мин18+

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О фильме

Знаете ли Вы, что такое камера обскура? Это пропасть, обрывающая мир солнечного света и теней и ввергающая в царство мрачной, черной пустоты. Отчаяние, страх, недоумение и… надежда, ведь надежда, как известно, всегда умирает последней. Или вовсе не умирает… И музыка, звучащая отовсюду.

Страна
Нидерланды, США, Дания, Испания, Италия, Аргентина, Норвегия, Финляндия, Франция, Великобритания, Исландия, Германия, Швеция
Жанр
Мюзикл, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
134 мин / 02:14

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Танцующая в темноте»