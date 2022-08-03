Танго втроем (фильм, 1999) смотреть онлайн
1999, Three to Tango
Мелодрама, Комедия94 мин18+
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О фильме
Двое начинающих архитекторов борются за утверждение своего первого проекта. Их конкуренты, готовые на все, чтобы пробить свой вариант, обвиняют соперников… в нетрадиционной сексуальной ориентации! Финансирующий проект магнат с радостью принимает псевдо-геев: ему нужен безопасный присмотр за своей любовницей.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ДСРежиссёр
Дэймон
Сантостефано
- Актёр
Мэттью
Перри
- НКАктриса
Нив
Кэмпбелл
- Актёр
Дилан
МакДермотт
- Актёр
Оливер
Платт
- СКАктёр
Силк
Козарт
- Актёр
Джон
К. Макгинли
- Актёр
Боб
Балабан
- ДРАктриса
Дебора
Раш
- КРАктриса
Келли
Роуэн
- АБСценарист
Алин
Брош МакКенна
- Продюсер
Брюс
Берман
- РФПродюсер
Роберт
Ф. Ньюмайер
- ВБАктёр дубляжа
Вячеслав
Баранов
- ЕБАктриса дубляжа
Елена
Борзунова
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актёр дубляжа
Владимир
Конкин
- ССМонтажёр
Стефен
Семел
- УЛОператор
Уолт
Ллойд
- ГРКомпозитор
Грэм
Ревелл