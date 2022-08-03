Танго втроем
Wink
Фильмы
Танго втроем

Танго втроем (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, Three to Tango
Мелодрама, Комедия94 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Двое начинающих архитекторов борются за утверждение своего первого проекта. Их конкуренты, готовые на все, чтобы пробить свой вариант, обвиняют соперников… в нетрадиционной сексуальной ориентации! Финансирующий проект магнат с радостью принимает псевдо-геев: ему нужен безопасный присмотр за своей любовницей.

Страна
США, Австралия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Танго втроем»