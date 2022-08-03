Двое начинающих архитекторов борются за утверждение своего первого проекта. Их конкуренты, готовые на все, чтобы пробить свой вариант, обвиняют соперников… в нетрадиционной сексуальной ориентации! Финансирующий проект магнат с радостью принимает псевдо-геев: ему нужен безопасный присмотр за своей любовницей.

