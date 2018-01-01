Wink
Там, за горизонтом
Актёры и съёмочная группа фильма «Там, за горизонтом»

Актёры и съёмочная группа фильма «Там, за горизонтом»

Режиссёры

Юрий Егоров

Режиссёр

Актёры

Анатолий Солоницын

Актёр
Всеволод Санаев

Актёр
Юрий Богатырев

Актёр
Владислав Дворжецкий

Актёр
Олег Ефремов

Актёр
Лариса Малеванная

Актриса
Юрий Назаров

Актёр
Геннадий Сайфулин

Актёр
Сергей Никоненко

Актёр
Игорь Ясулович

Актёр

Сценаристы

Юзеф Принцев

Юзеф Принцев

Сценарист
Юрий Егоров

Сценарист

Операторы

Евгений Давыдов

Оператор

Композиторы

Марк Фрадкин

Композитор