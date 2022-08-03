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Таксист

Таксист (фильм, 1976) смотреть онлайн

1976, Taxi Driver
Триллер, Криминал109 мин18+

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О фильме

Ветеран вьетнамской войны Трэйвис Бикл ведет свое одинокое такси по ночным улицам бесконечного города, и перед ним разворачивается мрачная панорама человеческих грехов.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
109 мин / 01:49

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Таксист»