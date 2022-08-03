Таксист (фильм, 1976) смотреть онлайн
1976, Taxi Driver
Триллер, Криминал109 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
8.2 IMDb
- Режиссёр
Мартин
Скорсезе
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- СШАктриса
Сибилл
Шепард
- Актриса
Джоди
Фостер
- ХКАктёр
Харви
Кейтель
- ПБАктёр
Питер
Бойл
- ЛХАктёр
Леонард
Харрис
- Актёр
Альберт
Брукс
- Актёр
Мартин
Скорсезе
- ГЭАктриса
Гарт
Эйвери
- РХАктёр
Ричард
Хиггс
- ПШСценарист
Пол
Шредер
- ДФПродюсер
Джулия
Филлипс
- МФПродюсер
Майкл
Филлипс
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поляновский
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЧРХудожник
Чарльз
Розен
- РМХудожница
Рут
Морли
- ТРМонтажёр
Том
Рольф
- МЧОператор
Майкл
Чэпмен
- БХКомпозитор
Бернард
Херрман