Такси-блюз (фильм, 1990) смотреть онлайн
Сюжет
Мелодраматическая история о том, как жизнь соединила двоих ни в чем не схожих людей — практичного таксиста и безвольного спившегося музыканта.
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Информация
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ПЛРежиссёр
Павел
Лунгин
- ПМАктёр
Пётр
Мамонов
- ПЗАктёр
Пётр
Зайченко
- Актёр
Владимир
Кашпур
- НКАктриса
Наталья
Коляканова
- ХСАктёр
Хэл
Сингер
- ЕСАктриса
Елена
Сафонова
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- ЕГАктёр
Евгений
Герчаков
- ДПАктёр
Дмитрий
Пригов
- Актёр
Игорь
Золотовицкий
- ПЛСценарист
Павел
Лунгин
- Продюсер
Александр
Голутва
- МКПродюсер
Марин
Кармиц
- ВРПродюсер
Владимир
Репников
- Оператор
Денис
Евстигнеев
- ВЧКомпозитор
Владимир
Чекасин
- ЮККомпозитор
Юрий
Кузнецов