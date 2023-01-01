Такси-блюз
Wink
Фильмы
Такси-блюз
7.91990, Такси-блюз
Драмы, Комедии105 мин18+

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Такси-блюз (фильм, 1990) смотреть онлайн

Сюжет

Мелодраматическая история о том, как жизнь соединила двоих ни в чем не схожих людей — практичного таксиста и безвольного спившегося музыканта.

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Информация

Страна
Франция, СССР
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Такси-блюз»

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