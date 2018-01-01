Такси 5 (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Мягкий перезапуск известной франшизы комедийных боевиков Люка Бессона, в котором в криминальную заварушку попадает новый дуэт полицейского и таксиста. Инспектор Сильвен мечтает попасть в спецназ, а пока старается выслужиться в парижской полиции. Однако пикантный скандал ставит крест на его планах: Сильвена переводят в Марсель — в команду, профессионализм которой оставляет желать лучшего. Впрочем, у него появляется шанс проявить себя, разобравшись с бандой итальянских преступников, орудующих в городе. Но для этого мощности служебных машин явно не хватит. Узнав про легендарное такси Peugeot 406, принадлежавшее Даниэлю Моралесу, Сильвен пускается на его поиски. Для этого ему понадобится помощь таксиста Эдди, племянника прошлого владельца машины.



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