Такие разные близнецы (фильм, 2011) смотреть онлайн

В центре сюжета — семейный мужчина по имени Джек, к которому на День Благодарения нагрянула в гости его взбалмошная сестра-близняшка Джилл. И ладно бы погостила да махнула ручкой, так ведь нет: Джилл прочно обосновалась в доме братца и, кажется, в ближайшее время не собирается уезжать.

