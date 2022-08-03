Такие разные близнецы (фильм, 2011) смотреть онлайн
9.02011, Jack and Jill
Комедия87 мин18+
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О фильме
В центре сюжета — семейный мужчина по имени Джек, к которому на День Благодарения нагрянула в гости его взбалмошная сестра-близняшка Джилл. И ладно бы погостила да махнула ручкой, так ведь нет: Джилл прочно обосновалась в доме братца и, кажется, в ближайшее время не собирается уезжать.
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
3.3 IMDb
- Режиссёр
Деннис
Дуган
- Актёр
Адам
Сэндлер
- Актёр
Аль
Пачино
- Актриса
Кэти
Холмс
- ЭТАктриса
Элоди
Тунье
- РЧАктёр
Роэн
Чанд
- Актёр
Эухенио
Дербес
- Актёр
Дэвид
Спейд
- Актёр
Ник
Свардсон
- ТМАктёр
Тим
Медоуз
- Актёр
Аллен
Коверт
- СКСценарист
Стив
Корен
- Сценарист
Адам
Сэндлер
- Сценарист
Аллен
Коверт
- Сценарист
Роберт
Шмигель
- Продюсер
Тодд
Гарнер
- Продюсер
Джек
Джиррапуто
- Продюсер
Адам
Сэндлер
- ББПродюсер
Бэрри
Бернарди
- Актёр дубляжа
Сергей
Бурунов
- Актёр дубляжа
Владимир
Еремин
- АФАктриса дубляжа
Александра
Фатхи
- АДАктриса дубляжа
Анна
Драгилева
- СБАктёр дубляжа
Сергей
Балабанов
- ААХудожник
Алан
Ау
- ЭЛХудожница
Эллен
Люттер
- ТКМонтажёр
Том
Костэйн
- Оператор
Дин
Канди
- РГКомпозитор
Руперт
Грегсон-Уильямс
- УУКомпозитор
Уодди
Уоктел