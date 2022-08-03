Такие разные близнецы
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Такие разные близнецы

Такие разные близнецы (фильм, 2011) смотреть онлайн

9.02011, Jack and Jill
Комедия87 мин18+

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О фильме

В центре сюжета — семейный мужчина по имени Джек, к которому на День Благодарения нагрянула в гости его взбалмошная сестра-близняшка Джилл. И ладно бы погостила да махнула ручкой, так ведь нет: Джилл прочно обосновалась в доме братца и, кажется, в ближайшее время не собирается уезжать.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
3.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Такие разные близнецы»