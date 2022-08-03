Т2 Трейнспоттинг (На игле 2) (фильм, 2017) смотреть онлайн

Прошло двадцать лет. Рентон возвращается в единственное место, которое может считать своим домом. Они все ждут его: Кочерыжка, Кайфолом и Бегби. А вместе с ними другие старые знакомые: месть и страх, ненависть и любовь, дружба, сожаление и надежда. Все они выстроились в шеренгу, приветствуя Рентона, и он, кажется, готов к ним присоединиться.



