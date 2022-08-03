Т2 Трейнспоттинг (На игле 2)
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Т2 Трейнспоттинг (На игле 2)

Т2 Трейнспоттинг (На игле 2) (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.42017, T2 Trainspotting
Драма, Криминал112 мин18+

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О фильме

Прошло двадцать лет. Рентон возвращается в единственное место, которое может считать своим домом. Они все ждут его: Кочерыжка, Кайфолом и Бегби. А вместе с ними другие старые знакомые: месть и страх, ненависть и любовь, дружба, сожаление и надежда. Все они выстроились в шеренгу, приветствуя Рентона, и он, кажется, готов к ним присоединиться.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Комедия, Криминал, Драма
Качество
SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Т2 Трейнспоттинг (На игле 2)»