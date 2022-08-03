Т2 Трейнспоттинг (На игле 2) (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.42017, T2 Trainspotting
Драма, Криминал112 мин18+
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О фильме
Прошло двадцать лет. Рентон возвращается в единственное место, которое может считать своим домом. Они все ждут его: Кочерыжка, Кайфолом и Бегби. А вместе с ними другие старые знакомые: месть и страх, ненависть и любовь, дружба, сожаление и надежда. Все они выстроились в шеренгу, приветствуя Рентона, и он, кажется, готов к ним присоединиться.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Криминал, Драма
КачествоSD
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb
- Режиссёр
Дэнни
Бойл
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актёр
Юэн
Бремнер
- Актёр
Джонни
Ли Миллер
- Актёр
Роберт
Карлайл
- АНАктриса
Анжела
Недялкова
- КМАктриса
Келли
Макдоналд
- ДКАктёр
Джеймс
Космо
- ШХАктриса
Ширли
Хендерсон
- ИУАктёр
Ирвин
Уэлш
- СРАктёр
Стивен
Робертсон
- ДХСценарист
Джон
Ходж
- ИУСценарист
Ирвин
Уэлш
- Продюсер
Дэнни
Бойл
- ККПродюсер
Кристиан
Колсон
- ЭМПродюсер
Эндрю
Макдональд
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- РФХудожница
Рэйчел
Флеминг
- СНХудожник
Стивен
Ноубл
- ДХМонтажёр
Джон
Харрис
- ЭДОператор
Энтони
Дод Мэнтл