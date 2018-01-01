Wink
Сводные братья
Актёры и съёмочная группа фильма «Сводные братья»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сводные братья»

Режиссёры

Адам Маккей

Adam McKay
Режиссёр

Актёры

Уилл Феррелл

Will Ferrell
АктёрBrennan Huff
Джон Си Райли

John C. Reilly
АктёрDale Doback
Мэри Стинберген

Mary Steenburgen
АктрисаNancy Huff
Ричард Дженкинс

Richard Jenkins
АктёрDr. Robert Doback
Адам Скотт

Adam Scott
АктёрDerek
Кэтрин Хан

Kathryn Hahn
АктрисаAlice
Андреа Сэвадж

Andrea Savage
АктрисаDenise
Лури Постон

Lurie Poston
Актёр
Элизабет Йозамп

Elizabeth Yozamp
Актриса
Логан Манус

Logan Manus
Актёр

Сценаристы

Уилл Феррелл

Will Ferrell
Сценарист
Адам Маккей

Adam McKay
Сценарист
Джон Си Райли

John C. Reilly
Сценарист

Продюсеры

Джадд Апатоу

Judd Apatow
Продюсер
Джимми Миллер

Jimmy Miller
Продюсер
Джошуа Черч

Josh Church
Продюсер
Джессика Элбаум

Jessica Elbaum
Продюсер

Актёры дубляжа

Александр Рахленко

Актёр дубляжа
Денис Беспалый

Актёр дубляжа
Ольга Зубкова

Актриса дубляжа
Владимир Герасимов

Актёр дубляжа
Илья Бледный

Актёр дубляжа

Художники

Сьюзэн Мэтисон

Susan Matheson
Художница

Монтажёры

Брент Уайт

Brent White
Монтажёр

Операторы

Оливер Вуд

Oliver Wood
Оператор

Композиторы

Джон Брайон

Jon Brion
Композитор