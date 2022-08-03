Сводные братья
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Сводные братья

Сводные братья (фильм, 2008) смотреть онлайн

8.42008, Step Brothers
Комедия93 мин18+

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О фильме

Бреннан Хаф — 39-летний домосед и Дейл Добак — 40-летний лежебока неожиданно становятся братьями. Родители-одиночки, всю жизнь обеспечивающие полный пансион своим чадам, решили скрепить союз узами брака после судьбоносной встречи на конференции.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сводные братья»