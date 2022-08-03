Сводные братья (фильм, 2008) смотреть онлайн
8.42008, Step Brothers
Комедия93 мин18+
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О фильме
Бреннан Хаф — 39-летний домосед и Дейл Добак — 40-летний лежебока неожиданно становятся братьями. Родители-одиночки, всю жизнь обеспечивающие полный пансион своим чадам, решили скрепить союз узами брака после судьбоносной встречи на конференции.
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Адам
Маккей
- Актёр
Уилл
Феррелл
- Актёр
Джон
Си Райли
- Актриса
Мэри
Стинберген
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- Актёр
Адам
Скотт
- Актриса
Кэтрин
Хан
- АСАктриса
Андреа
Сэвадж
- ЛПАктёр
Лури
Постон
- ЭЙАктриса
Элизабет
Йозамп
- ЛМАктёр
Логан
Манус
- Сценарист
Уилл
Феррелл
- Сценарист
Адам
Маккей
- Сценарист
Джон
Си Райли
- Продюсер
Джадд
Апатоу
- ДМПродюсер
Джимми
Миллер
- ДЧПродюсер
Джошуа
Черч
- ДЭПродюсер
Джессика
Элбаум
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- СМХудожница
Сьюзэн
Мэтисон
- БУМонтажёр
Брент
Уайт
- ОВОператор
Оливер
Вуд
- ДБКомпозитор
Джон
Брайон