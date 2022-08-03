Бреннан Хаф — 39-летний домосед и Дейл Добак — 40-летний лежебока неожиданно становятся братьями. Родители-одиночки, всю жизнь обеспечивающие полный пансион своим чадам, решили скрепить союз узами брака после судьбоносной встречи на конференции.

