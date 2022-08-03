Свободные
Свободные (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.22011, Footloose
Драма, Мелодрама108 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Рен МакКормак переезжает из мегаполиса в тихий провинциальный городок, в котором запрещены рок-музыка и танцы. Заручившись поддержкой своего приятеля и юной возлюбленной, герой решает изменить старомодные порядки, установленные преподобным отцом Муром, и заставить благочестивых горожан «тряхнуть стариной».

Страна
США
Жанр
Комедия, Мюзикл, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Свободные»