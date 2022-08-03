Свободное плавание (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Свободное плавание
Мелодрама, Комедия96 мин18+
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О фильме
Главному герою фильма 20 лет. Он живет в небольшом городке, где есть только один детский сад, одна школа и один завод. Будущее большинства горожан заранее предопределено. Сюжет развивается по классическим канонам сказки: у героя есть три желания и три дороги. Но в этом городе ни одна из них не приведет героя к его судьбе. В один прекрасный момент из тумана покажется баржа с колесами и приводом от старого трактора и увезет его из этого города.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Борис
Хлебников
- Актёр
Александр
Яценко
- ЕСАктёр
Евгений
Сытый
- ПЗАктёр
Пётр
Зайченко
- БПАктёр
Борис
Петров
- Актриса
Дарья
Екамасова
- ТРАктёр
Тагир
Рахимов
- СНАктёр
Сергей
Наседкин
- ДШАктёр
Дмитрий
Швецов
- СЯАктёр
Сергей
Якубенко
- АОАктёр
Алексей
Ошурков
- Сценарист
Борис
Хлебников
- АРСценарист
Александр
Родионов
- РБПродюсер
Роман
Борисевич
- МКПродюсер
Михаил
Колодяжный
- АМПродюсер
Андрей
Муртазалиев
- СМХудожница
Светлана
Михайлова
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- ШБОператор
Шандор
Беркеши