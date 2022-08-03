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Свободное плавание

Свободное плавание (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Свободное плавание
Мелодрама, Комедия96 мин18+

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О фильме

Главному герою фильма 20 лет. Он живет в небольшом городке, где есть только один детский сад, одна школа и один завод. Будущее большинства горожан заранее предопределено. Сюжет развивается по классическим канонам сказки: у героя есть три желания и три дороги. Но в этом городе ни одна из них не приведет героя к его судьбе. В один прекрасный момент из тумана покажется баржа с колесами и приводом от старого трактора и увезет его из этого города.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Свободное плавание»