Свободное плавание (фильм, 2006) смотреть онлайн

Главному герою фильма 20 лет. Он живет в небольшом городке, где есть только один детский сад, одна школа и один завод. Будущее большинства горожан заранее предопределено. Сюжет развивается по классическим канонам сказки: у героя есть три желания и три дороги. Но в этом городе ни одна из них не приведет героя к его судьбе. В один прекрасный момент из тумана покажется баржа с колесами и приводом от старого трактора и увезет его из этого города.

