Суперсемейка 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Суперсемейка 2»

Режиссёры

Брэд Бёрд

Brad Bird
Режиссёр

Актёры

Крэйг Т. Нельсон

Craig T. Nelson
АктёрBob Parr / Mr. Incredible
Холли Хантер

Holly Hunter
АктрисаHelen Parr / Elastigirl
Сара Вауэлл

Sarah Vowell
АктрисаViolet Parr
Хак Милнер

Huck Milner
АктёрDashiell Parr (Dash)
Кэтрин Кинер

Catherine Keener
АктрисаEvelyn Deavor
Илай Фучиле

Eli Fucile
АктёрJack-Jack Parr
Боб Оденкёрк

Bob Odenkirk
АктёрWinston Deavor
Сэмюэл Л. Джексон

Samuel L. Jackson
АктёрLucius Best / Frozone
Майкл Бёрд

Michael Bird
АктёрTony Rydinger
София Буш

Sophia Bush
АктрисаVoyd

Сценаристы

Брэд Бёрд

Brad Bird
Сценарист

Продюсеры

Джон Лассетер

John Lasseter
Продюсер
Николь Паради Гриндл

Nicole Paradis Grindle
Продюсер
Джон Уокер

John Walker
Продюсер

Актёры дубляжа

Михаил Хрусталёв

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа
Полина Виторган

Актриса дубляжа
Лев Кочетков

Актёр дубляжа
Рамиля Искандер

Актриса дубляжа

Художники

Джош Холтсклоу

Josh Holtsclaw
Художник

Монтажёры

Стефен Шаффер

Stephen Schaffer
Монтажёр

Композиторы

Майкл Джаккино

Michael Giacchino
Композитор