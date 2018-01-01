Суперсемейка 2 (фильм, 2018) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Иногда и супергероям нужно учиться быть семьей. «Суперсемейка 2» — яркий анимационный сиквел о том, как быть героем дома и на работе, даже если твой малыш иногда случайно телепортируется в холодильник.
После легализации супергероев Хелен, она же Миссис Исключительная, получает предложение возглавить кампанию по возвращению доверия к таким, как она. Боб, оставшись дома, пытается справиться с воспитанием детей — Фиалки, Шастика и малыша Джек-Джека, чьи суперспособности проявляются порой весьма неожиданно. Семья сталкивается с бытовыми трудностями и внутренними разногласиями, пока Хелен борется с таинственным Экранотираном, угрожающим миру. Бобу и детям придется объединить силы с Хелен, чтобы остановить злодея.
«Суперсемейка 2» — мультфильм для всех возрастов о семейной сплоченности и героизме в мире, где сверхспособности не гарантируют легкой жизни. Анимационный проект сочетает динамичные приключения с душевными моментами.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Приключения
КачествоSD
Время118 мин / 01:58
Рейтинг
