Продолжение легендарной супергеройской комедии от студии Pixar и сольный выход Эдны Мод в бонусной короткометражке «Тeтечка Эдна». В основном сюжете Эластика возвращает народное доверие к опальным супергероям, а мистер Исключительный берет на себя воспитание детей и работу по дому.

