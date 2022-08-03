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Суперсемейка 2 3D

Суперсемейка 2 3D (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Incredibles 2
Мультфильм, Боевик113 мин6+

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О фильме

Продолжение легендарной супергеройской комедии от студии Pixar и сольный выход Эдны Мод в бонусной короткометражке «Тeтечка Эдна». В основном сюжете Эластика возвращает народное доверие к опальным супергероям, а мистер Исключительный берет на себя воспитание детей и работу по дому.

Страна
США, Япония
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
113 мин / 01:53

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Суперсемейка 2 3D»