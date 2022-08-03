Суперсемейка 2 3D (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Incredibles 2
Мультфильм, Боевик113 мин6+
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О фильме
Продолжение легендарной супергеройской комедии от студии Pixar и сольный выход Эдны Мод в бонусной короткометражке «Тeтечка Эдна». В основном сюжете Эластика возвращает народное доверие к опальным супергероям, а мистер Исключительный берет на себя воспитание детей и работу по дому.
СтранаСША, Япония
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время113 мин / 01:53
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Брэд
Бёрд
- КТАктёр
Крэйг
Т. Нельсон
- Актриса
Холли
Хантер
- СВАктриса
Сара
Вауэлл
- ХМАктёр
Хак
Милнер
- Актриса
Кэтрин
Кинер
- ИФАктёр
Илай
Фучиле
- Актёр
Боб
Оденкёрк
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- МБАктёр
Майкл
Бёрд
- СБАктриса
София
Буш
- Сценарист
Брэд
Бёрд
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- НППродюсер
Николь
Паради Гриндл
- ДУПродюсер
Джон
Уокер
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ПВАктриса дубляжа
Полина
Виторган
- ЛКАктёр дубляжа
Лев
Кочетков
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ДХХудожник
Джош
Холтсклоу
- СШМонтажёр
Стефен
Шаффер
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино