Актёры и съёмочная группа фильма «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2»
Режиссёры
Актёры
АктрисаBella Swan
Кристен СтюартKristen Stewart
АктёрEdward Cullen
Роберт ПаттинсонRobert Pattinson
АктёрJacob Black
Тейлор ЛотнерTaylor Lautner
АктрисаRenesmee
Маккензи ФойMackenzie Foy
АктрисаAlice Cullen
Эшли ГринAshley Greene
АктёрJasper Hale
Джексон РэтбоунJackson Rathbone
АктёрDr. Carlisle Cullen
Питер ФачинеллиPeter Facinelli
АктрисаEsme Cullen
Элизабет РизерElizabeth Reaser
АктёрEmmett Cullen
Келлан ЛатсKellan Lutz
АктёрAro