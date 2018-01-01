Wink
Фильмы
Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2»

Режиссёры

Билл Кондон

Bill Condon
Режиссёр

Актёры

Кристен Стюарт

Kristen Stewart
АктрисаBella Swan
Роберт Паттинсон

Robert Pattinson
АктёрEdward Cullen
Тейлор Лотнер

Taylor Lautner
АктёрJacob Black
Маккензи Фой

Mackenzie Foy
АктрисаRenesmee
Эшли Грин

Ashley Greene
АктрисаAlice Cullen
Джексон Рэтбоун

Jackson Rathbone
АктёрJasper Hale
Питер Фачинелли

Peter Facinelli
АктёрDr. Carlisle Cullen
Элизабет Ризер

Elizabeth Reaser
АктрисаEsme Cullen
Келлан Латс

Kellan Lutz
АктёрEmmett Cullen
Майкл Шин

Michael Sheen
АктёрAro

Сценаристы

Мелисса Розенберг

Melissa Rosenberg
Сценарист
Стефани Майер

Stephenie Meyer
Сценарист

Продюсеры

Билл Баннерман

Bill Bannerman
Продюсер
Марти Бауэн

Marty Bowen
Продюсер
Вик Годфри

Wyck Godfrey
Продюсер

Актёры дубляжа

Наталья Фищук

Актриса дубляжа
Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Илья Хвостиков

Актёр дубляжа
Анна Драгилева

Актриса дубляжа
Вероника Саркисова

Актриса дубляжа

Художники

Майкл Уилкинсон

Michael Wilkinson
Художник

Монтажёры

Вирджиния Кац

Virginia Katz
Монтажёр

Операторы

Гильермо Наварро

Guillermo Navarro
Оператор

Композиторы

Картер Бёруэлл

Carter Burwell
Композитор