«Сумерки. Сага. Рассвет — Часть 2» — пятая и финальная часть истории о любви человеческой девушки и вампира.



Белла превращается в вампира, и теперь у нее и Эдварда появляется дочь Ренесме. У нее есть свойства вампира и человека, и она совершенно не опасна для окружающих, но по законам правящий клан Вольтури не может оставить ее в живых. Эдвард, Белла, Каллены и стая оборотней, которой теперь руководит Джейкоб, встают на защиту девочки.



Фильм «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2» завершает историю Беллы и Эдварда с размахом и эмоциональной глубиной. Появление новых кланов вампиров со всего мира расширяет вселенную франшизы, привнося свежие краски и интригу.

