Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2
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Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2

Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2 (фильм, 2012) смотреть онлайн

9.42012, The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2
Фэнтези, Мелодрама110 мин18+

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О фильме

«Сумерки. Сага. Рассвет — Часть 2» — пятая и финальная часть истории о любви человеческой девушки и вампира.

Белла превращается в вампира, и теперь у нее и Эдварда появляется дочь Ренесме. У нее есть свойства вампира и человека, и она совершенно не опасна для окружающих, но по законам правящий клан Вольтури не может оставить ее в живых. Эдвард, Белла, Каллены и стая оборотней, которой теперь руководит Джейкоб, встают на защиту девочки.

Фильм «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2» завершает историю Беллы и Эдварда с размахом и эмоциональной глубиной. Появление новых кланов вампиров со всего мира расширяет вселенную франшизы, привнося свежие краски и интригу.

Страна
США
Жанр
Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
110 мин / 01:50

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2»