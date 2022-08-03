Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2 (фильм, 2012) смотреть онлайн
9.42012, The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2
Фэнтези, Мелодрама110 мин18+
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О фильме
«Сумерки. Сага. Рассвет — Часть 2» — пятая и финальная часть истории о любви человеческой девушки и вампира.
Белла превращается в вампира, и теперь у нее и Эдварда появляется дочь Ренесме. У нее есть свойства вампира и человека, и она совершенно не опасна для окружающих, но по законам правящий клан Вольтури не может оставить ее в живых. Эдвард, Белла, Каллены и стая оборотней, которой теперь руководит Джейкоб, встают на защиту девочки.
Фильм «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2» завершает историю Беллы и Эдварда с размахом и эмоциональной глубиной. Появление новых кланов вампиров со всего мира расширяет вселенную франшизы, привнося свежие краски и интригу.
СтранаСША
ЖанрПриключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
КачествоFull HD
Время110 мин / 01:50
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb
- БКРежиссёр
Билл
Кондон
- Актриса
Кристен
Стюарт
- Актёр
Роберт
Паттинсон
- ТЛАктёр
Тейлор
Лотнер
- Актриса
Маккензи
Фой
- ЭГАктриса
Эшли
Грин
- Актёр
Джексон
Рэтбоун
- Актёр
Питер
Фачинелли
- Актриса
Элизабет
Ризер
- КЛАктёр
Келлан
Латс
- Актёр
Майкл
Шин
- МРСценарист
Мелисса
Розенберг
- СМСценарист
Стефани
Майер
- ББПродюсер
Билл
Баннерман
- Продюсер
Марти
Бауэн
- Продюсер
Вик
Годфри
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- АДАктриса дубляжа
Анна
Драгилева
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- МУХудожник
Майкл
Уилкинсон
- ВКМонтажёр
Вирджиния
Кац
- ГНОператор
Гильермо
Наварро
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл