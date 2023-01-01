Wink
Фильмы
Сумерки. Сага. Новолуние
Актёры и съёмочная группа фильма «Сумерки. Сага. Новолуние»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сумерки. Сага. Новолуние»

Режиссёры

Крис Вайц

Крис Вайц

Chris Weitz
Режиссёр

Актёры

Кристен Стюарт

Кристен Стюарт

Kristen Stewart
АктрисаBella Swan
Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон

Robert Pattinson
АктёрEdward Cullen
Тейлор Лотнер

Тейлор Лотнер

Taylor Lautner
АктёрJacob Black
Эшли Грин

Эшли Грин

Ashley Greene
АктрисаAlice Cullen
Рашель Лефевр

Рашель Лефевр

Rachelle Lefevre
АктрисаVictoria
Билли Бёрк

Билли Бёрк

Billy Burke
АктёрCharlie Swan
Питер Фачинелли

Питер Фачинелли

Peter Facinelli
АктёрDr. Carlisle Cullen
Никки Рид

Никки Рид

Nikki Reed
АктрисаRosalie Hale
Джексон Рэтбоун

Джексон Рэтбоун

Jackson Rathbone
АктёрJasper Hale
Майкл Шин

Майкл Шин

Michael Sheen
АктёрAro

Сценаристы

Мелисса Розенберг

Мелисса Розенберг

Melissa Rosenberg
Сценарист
Стефани Майер

Стефани Майер

Stephenie Meyer
Сценарист

Продюсеры

Билл Баннерман

Билл Баннерман

Bill Bannerman
Продюсер
Марти Бауэн

Марти Бауэн

Marty Bowen
Продюсер
Гвидо Черасуоло

Гвидо Черасуоло

Guido Cerasuolo
Продюсер
Вик Годфри

Вик Годфри

Wyck Godfrey
Продюсер

Актёры дубляжа

Наталья Фищук

Наталья Фищук

Актриса дубляжа
Александр Гаврилин

Александр Гаврилин

Актёр дубляжа
Илья Хвостиков

Илья Хвостиков

Актёр дубляжа
Екатерина Корабельник

Екатерина Корабельник

Актриса дубляжа
Юрий Деркач

Юрий Деркач

Актёр дубляжа

Художники

Катрин Ирча

Катрин Ирча

Catherine Ircha
Художница
Тиш Монахэн

Тиш Монахэн

Tish Monaghan
Художница
Дэвид Брисбин

Дэвид Брисбин

David Brisbin
Художник

Монтажёры

Питер Ламберт

Питер Ламберт

Peter Lambert
Монтажёр

Операторы

Хавьер Агирресаробе

Хавьер Агирресаробе

Javier Aguirresarobe
Оператор

Композиторы

Александр Деспла

Александр Деспла

Alexandre Desplat
Композитор