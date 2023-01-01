WinkФильмыСумерки. Сага. НоволуниеАктёры и съёмочная группа фильма «Сумерки. Сага. Новолуние»
Актёры и съёмочная группа фильма «Сумерки. Сага. Новолуние»
Режиссёры
Актёры
АктрисаBella Swan
Кристен СтюартKristen Stewart
АктёрEdward Cullen
Роберт ПаттинсонRobert Pattinson
АктёрJacob Black
Тейлор ЛотнерTaylor Lautner
АктрисаAlice Cullen
Эшли ГринAshley Greene
АктрисаVictoria
Рашель ЛефеврRachelle Lefevre
АктёрCharlie Swan
Билли БёркBilly Burke
АктёрDr. Carlisle Cullen
Питер ФачинеллиPeter Facinelli
АктрисаRosalie Hale
Никки РидNikki Reed
АктёрJasper Hale
Джексон РэтбоунJackson Rathbone
АктёрAro