Сумерки. Сага. Новолуние (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, The Twilight Saga: New Moon
Фэнтези, Мелодрама, 125 мин, 18+

«Сумерки. Сага. Новолуние» — это вторая часть франшизы о романтической истории простой девушки Беллы Свон и вампира Эдварда Каллена из популярной серии романов Стефани Майер.

Убитая горем Белла пытается приспособиться к обычной жизни после того, как Эдвард покидает ее. Она завязывает дружбу с юным индейцем Джейкобом Блеком, но у того тоже есть свой секрет… Кроме того, Белла выясняет, что может физически ощущать присутствие Эдварда, и начинает искать адреналин в любом виде, подвергая свою жизнь опасности. Как далеко это зайдет?

«Сумерки. Сага. Новолуние» — фильм, который порадует фанатов серии глубиной чувств и откроет новые горизонты мира вампиров, оставляя желание узнать, что будет дальше. Это не только история любви, но и путешествие к принятию себя, поданное с красивой операторской работой и сильной актерской игрой.

США
Приключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
Full HD, SD
125 мин / 02:05

6.0 КиноПоиск
4.8 IMDb

