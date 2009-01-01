Сумерки. Сага. Новолуние (фильм, 2009) смотреть онлайн
О фильме
«Сумерки. Сага. Новолуние» — это вторая часть франшизы о романтической истории простой девушки Беллы Свон и вампира Эдварда Каллена из популярной серии романов Стефани Майер.
Убитая горем Белла пытается приспособиться к обычной жизни после того, как Эдвард покидает ее. Она завязывает дружбу с юным индейцем Джейкобом Блеком, но у того тоже есть свой секрет… Кроме того, Белла выясняет, что может физически ощущать присутствие Эдварда, и начинает искать адреналин в любом виде, подвергая свою жизнь опасности. Как далеко это зайдет?
«Сумерки. Сага. Новолуние» — фильм, который порадует фанатов серии глубиной чувств и откроет новые горизонты мира вампиров, оставляя желание узнать, что будет дальше. Это не только история любви, но и путешествие к принятию себя, поданное с красивой операторской работой и сильной актерской игрой.
СтранаСША
ЖанрПриключения, Драма, Мелодрама, Фэнтези
КачествоFull HD, SD
Время125 мин / 02:05
- Режиссёр
Крис
Вайц
- Актриса
Кристен
Стюарт
- Актёр
Роберт
Паттинсон
- ТЛАктёр
Тейлор
Лотнер
- ЭГАктриса
Эшли
Грин
- РЛАктриса
Рашель
Лефевр
- ББАктёр
Билли
Бёрк
- Актёр
Питер
Фачинелли
- НРАктриса
Никки
Рид
- Актёр
Джексон
Рэтбоун
- Актёр
Майкл
Шин
- МРСценарист
Мелисса
Розенберг
- СМСценарист
Стефани
Майер
- ББПродюсер
Билл
Баннерман
- Продюсер
Марти
Бауэн
- ГЧПродюсер
Гвидо
Черасуоло
- Продюсер
Вик
Годфри
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ЕКАктриса дубляжа
Екатерина
Корабельник
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- КИХудожница
Катрин
Ирча
- ТМХудожница
Тиш
Монахэн
- ДБХудожник
Дэвид
Брисбин
- ПЛМонтажёр
Питер
Ламберт
- ХАОператор
Хавьер
Агирресаробе
- АДКомпозитор
Александр
Деспла