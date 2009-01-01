Сумерки. Сага. Новолуние (фильм, 2009) смотреть онлайн

«Сумерки. Сага. Новолуние» — это вторая часть франшизы о романтической истории простой девушки Беллы Свон и вампира Эдварда Каллена из популярной серии романов Стефани Майер.



Убитая горем Белла пытается приспособиться к обычной жизни после того, как Эдвард покидает ее. Она завязывает дружбу с юным индейцем Джейкобом Блеком, но у того тоже есть свой секрет… Кроме того, Белла выясняет, что может физически ощущать присутствие Эдварда, и начинает искать адреналин в любом виде, подвергая свою жизнь опасности. Как далеко это зайдет?



«Сумерки. Сага. Новолуние» — фильм, который порадует фанатов серии глубиной чувств и откроет новые горизонты мира вампиров, оставляя желание узнать, что будет дальше. Это не только история любви, но и путешествие к принятию себя, поданное с красивой операторской работой и сильной актерской игрой.



Сумерки смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.