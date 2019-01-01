Сумасшедшая свадьба 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Прошел год с событий предыдущего свадьбы в семье Василия Середюка. Они уже полноценно приняли Франсуа, Катя вполне счастлива со своим мужем. И люди в деревне уже привыкли к этому афрофранцузу, так что Василий был вполне спокоен до определенного времени… Пока его вторая дочь не решила тоже выйти замуж. И новый жених ничем не вселяет доверие Василию Середюку. Он, как и прежде, хочет сделать всё возможное, чтобы свадьба не состоялась вовсе. Уже такие родные и любимые персонажи вновь займутся любимым делом – будут отменять свадьбу дочери Середюка любыми способами, и это будет ужасно весело!
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ВКРежиссёр
Владислав
Климчук
- НЗАктёр
Назар
Заднепровский
- Актриса
Екатерина
Кузнецова
- ТСАктёр
Томаш
Собчак
- ПВАктриса
Полина
Василина
- АААктёр
Арам
Арзуманян
- Актёр
Александр
Кобзарь
- ИПАктриса
Инна
Приходько
- ЛСАктриса
Леся
Самаева
- ЖВАктёр
Жимми
Воа
- ЮГАктёр
Юрий
Горбунов
- НКСценарист
Николай
Куцик
- АПСценарист
Алексей
Приходько
- ЮГПродюсер
Юрий
Горбунов
- ИКПродюсер
Ирина
Костюк
- НКПродюсер
Надежда
Коротушка
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ТА�Актриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных