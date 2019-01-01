Сумасшедшая свадьба 2
Wink
Фильмы
Сумасшедшая свадьба 2
2019, Crazy Wedding 2
Комедии92 мин18+

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Сумасшедшая свадьба 2 (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Прошел год с событий предыдущего свадьбы в семье Василия Середюка. Они уже полноценно приняли Франсуа, Катя вполне счастлива со своим мужем. И люди в деревне уже привыкли к этому афрофранцузу, так что Василий был вполне спокоен до определенного времени… Пока его вторая дочь не решила тоже выйти замуж. И новый жених ничем не вселяет доверие Василию Середюку. Он, как и прежде, хочет сделать всё возможное, чтобы свадьба не состоялась вовсе. Уже такие родные и любимые персонажи вновь займутся любимым делом – будут отменять свадьбу дочери Середюка любыми способами, и это будет ужасно весело!

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Информация

Страна
Украина
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сумасшедшая свадьба 2»

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