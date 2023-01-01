Wink
Судная ночь навсегда
Актёры и съёмочная группа фильма «Судная ночь навсегда»

Режиссёры

Эверардо Валерио Гоут

Everardo Gout
Режиссёр

Актёры

Ана де ла Регера

Ana de la Reguera
АктрисаAdela
Теноч Уэрта

Tenoch Huerta
АктёрJuan
Джош Лукас

Josh Lucas
АктёрDylan Tucker
Ливен Рамбин

Leven Rambin
АктрисаHarper Tucker
Кэссиди Фриман

Cassidy Freeman
АктрисаCassidy Tucker
Уилл Пэттон

Will Patton
АктёрCaleb Tucker
Уилл Бриттейн

Will Brittain
АктёрKirk
Сэмми Ротиби

Sammi Rotibi
АктёрDarius Bryant
Зан Маккларнон

Zahn McClarnon
АктёрChiago

Сценаристы

Джеймс ДеМонако

James DeMonaco
Сценарист

Продюсеры

Майкл Бэй

Michael Bay
Продюсер
Джейсон Блум

Jason Blum
Продюсер
Марсеи А. Браун

Marcei A. Brown
Продюсер
Александра Карденас

Alejandra Cárdenas
Продюсер

Актёры дубляжа

Алия Насырова

Актриса дубляжа
Сергей Анненков

Актёр дубляжа
Егор Жирнов

Актёр дубляжа
Анна Киселёва

Актриса дубляжа
Даниил Эльдаров

Актёр дубляжа

Художники

Клинт Уоллес

Clint Wallace
Художник