Судная ночь навсегда (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.92020, The Forever Purge
Ужасы, Триллер99 мин18+

О фильме

Когда хрупкое равновесие общества рушится под давлением фанатизма, бал начинает править анархия. «Судная ночь навсегда» — хоррор о том, как ночь беззакония в США превращается в бесконечный хаос, обнажая человеческую ненависть.

Адела и Хуан, бежавшие от мексиканских картелей, оседают в Техасе, но возрожденная «Судная ночь» подогревает в обществе расизм и насилие. Наутро после очередной чистки экстремисты продолжают бойню, игнорируя закон. Хуан, Адела и семья Такеров, столкнувшись с предательством и убийствами, бегут от банд, захвативших Остин. Их путь к спасению в Мексике лежит через ловушки и атаки фанатиков, жаждущих «очистить» страну от всех «не белых».

Фильм «Судная ночь навсегда» бескомпромиссно погружает в мир, где бесконечную войну разжигает сама власть. Хоррор заставляет задуматься, можно ли остановить колесо ненависти, запущенное однажды так удачно.

Страна
США, Мексика
Жанр
Ужасы, Боевик, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
5.4 IMDb

