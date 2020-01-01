Этот фильм пока недоступен
Судная ночь навсегда (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Когда хрупкое равновесие общества рушится под давлением фанатизма, бал начинает править анархия. «Судная ночь навсегда» — хоррор о том, как ночь беззакония в США превращается в бесконечный хаос, обнажая человеческую ненависть.
Адела и Хуан, бежавшие от мексиканских картелей, оседают в Техасе, но возрожденная «Судная ночь» подогревает в обществе расизм и насилие. Наутро после очередной чистки экстремисты продолжают бойню, игнорируя закон. Хуан, Адела и семья Такеров, столкнувшись с предательством и убийствами, бегут от банд, захвативших Остин. Их путь к спасению в Мексике лежит через ловушки и атаки фанатиков, жаждущих «очистить» страну от всех «не белых».
Фильм «Судная ночь навсегда» бескомпромиссно погружает в мир, где бесконечную войну разжигает сама власть. Хоррор заставляет задуматься, можно ли остановить колесо ненависти, запущенное однажды так удачно.
Судная ночь навсегда смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ЭВРежиссёр
Эверардо
Валерио Гоут
- Актриса
Ана
де ла Регера
- ТУАктёр
Теноч
Уэрта
- Актёр
Джош
Лукас
- Актриса
Ливен
Рамбин
- КФАктриса
Кэссиди
Фриман
- Актёр
Уилл
Пэттон
- УБАктёр
Уилл
Бриттейн
- СРАктёр
Сэмми
Ротиби
- ЗМАктёр
Зан
Маккларнон
- ДДСценарист
Джеймс
ДеМонако
- Продюсер
Майкл
Бэй
- Продюсер
Джейсон
Блум
- МАПродюсер
Марсеи
А. Браун
- АКПродюсер
Александра
Карденас
- АНАктриса дубляжа
Алия
Насырова
- СААктёр дубляжа
Сергей
Анненков
- ЕЖАктёр дубляжа
Егор
Жирнов
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- КУХудожник
Клинт
Уоллес