Судная ночь навсегда (фильм, 2020) смотреть онлайн

Когда хрупкое равновесие общества рушится под давлением фанатизма, бал начинает править анархия. «Судная ночь навсегда» — хоррор о том, как ночь беззакония в США превращается в бесконечный хаос, обнажая человеческую ненависть.



Адела и Хуан, бежавшие от мексиканских картелей, оседают в Техасе, но возрожденная «Судная ночь» подогревает в обществе расизм и насилие. Наутро после очередной чистки экстремисты продолжают бойню, игнорируя закон. Хуан, Адела и семья Такеров, столкнувшись с предательством и убийствами, бегут от банд, захвативших Остин. Их путь к спасению в Мексике лежит через ловушки и атаки фанатиков, жаждущих «очистить» страну от всех «не белых».



Фильм «Судная ночь навсегда» бескомпромиссно погружает в мир, где бесконечную войну разжигает сама власть. Хоррор заставляет задуматься, можно ли остановить колесо ненависти, запущенное однажды так удачно.



Судная ночь навсегда смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.