Судная ночь. Начало
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Судная ночь. Начало

Судная ночь. Начало (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.62018, The First Purge
Ужасы, Триллер93 мин18+

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О фильме

Может ли беззаконие, пусть и временное, стать лекарством для общества, или же оно заведет его в могилу? «Судная ночь. Начало» — приквел серии хорроров о зарождении мрачного социального эксперимента в антиутопической Америке.

На Стейтен-Айленде, где преступность захлестывает улицы, тестируют радикальную идею: на 12 часов легализовать убийства и прочие преступления. Психолог Апдэйл наблюдает за экспериментом, уверенная, что он снизит агрессию среди населения. Наркоторговец Дмитрий и его люди готовятся к обороне, а Найя и ее юный брат Исайя ищут способ уцелеть. Власти тайно манипулируют событиями, подбрасывая гражданам оружие и подстрекая к насилию. К финалу эксперимент превращается в бойню, обнажая истинные планы его организаторов.

Фильм «Судная ночь. Начало» — пугающий взгляд на истоки системы, где насилие становится инструментом правительства. Отчаянные времена потребовали отчаянных мер, но к чему это привело?..

Страна
Китай, США, Япония
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.5 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Судная ночь. Начало»