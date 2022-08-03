Судная ночь. Начало (фильм, 2018) смотреть онлайн
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О фильме
Может ли беззаконие, пусть и временное, стать лекарством для общества, или же оно заведет его в могилу? «Судная ночь. Начало» — приквел серии хорроров о зарождении мрачного социального эксперимента в антиутопической Америке.
На Стейтен-Айленде, где преступность захлестывает улицы, тестируют радикальную идею: на 12 часов легализовать убийства и прочие преступления. Психолог Апдэйл наблюдает за экспериментом, уверенная, что он снизит агрессию среди населения. Наркоторговец Дмитрий и его люди готовятся к обороне, а Найя и ее юный брат Исайя ищут способ уцелеть. Власти тайно манипулируют событиями, подбрасывая гражданам оружие и подстрекая к насилию. К финалу эксперимент превращается в бойню, обнажая истинные планы его организаторов.
Фильм «Судная ночь. Начало» — пугающий взгляд на истоки системы, где насилие становится инструментом правительства. Отчаянные времена потребовали отчаянных мер, но к чему это привело?..
Рейтинг
- ГМРежиссёр
Герард
МакМюррей
- ИНАктёр
И’лан
Ноэль
- ЛСАктриса
Лекс
Скотт Дэвис
- ДУАктёр
Джоиван
Уэйд
- МАктриса
Магга
- ПДАктёр
Патрик
Дарро
- Актриса
Мариса
Томей
- ЛЛАктриса
Луна
Лорен Велес
- КСАктриса
Кристен
Солис
- РПАктёр
Ротими
Пол
- МАктёр
Мо
- ДДСценарист
Джеймс
ДеМонако
- Продюсер
Майкл
Бэй
- Продюсер
Джейсон
Блум
- ДДПродюсер
Джеймс
ДеМонако
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- МСХудожник
Мэттью
Салливан
- АНОператор
Анастас
Н. Микос