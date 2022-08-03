Судная ночь. Начало (фильм, 2018) смотреть онлайн

Может ли беззаконие, пусть и временное, стать лекарством для общества, или же оно заведет его в могилу? «Судная ночь. Начало» — приквел серии хорроров о зарождении мрачного социального эксперимента в антиутопической Америке.



На Стейтен-Айленде, где преступность захлестывает улицы, тестируют радикальную идею: на 12 часов легализовать убийства и прочие преступления. Психолог Апдэйл наблюдает за экспериментом, уверенная, что он снизит агрессию среди населения. Наркоторговец Дмитрий и его люди готовятся к обороне, а Найя и ее юный брат Исайя ищут способ уцелеть. Власти тайно манипулируют событиями, подбрасывая гражданам оружие и подстрекая к насилию. К финалу эксперимент превращается в бойню, обнажая истинные планы его организаторов.



Фильм «Судная ночь. Начало» — пугающий взгляд на истоки системы, где насилие становится инструментом правительства. Отчаянные времена потребовали отчаянных мер, но к чему это привело?..

