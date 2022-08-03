Стрекоза (фильм, 2002) смотреть онлайн

Доктор Джо Дэрроу тяжело переживает трагическую гибель любимой жены Эмили. Он начинает видеть странные знаки, которые покойная передает из загробного мира. Когда в подобном признаются и другие знакомые Эмили, Джо понимает, что не сошел с ума, и отправляется на место трагедии в Венесуэлу.

