Стрекоза (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, Dragonfly
Фэнтези, Детектив100 мин12+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Доктор Джо Дэрроу тяжело переживает трагическую гибель любимой жены Эмили. Он начинает видеть странные знаки, которые покойная передает из загробного мира. Когда в подобном признаются и другие знакомые Эмили, Джо понимает, что не сошел с ума, и отправляется на место трагедии в Венесуэлу.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Том
Шэдьяк
- Актёр
Кевин
Костнер
- СТАктриса
Сюзанна
Томпсон
- ДМАктёр
Джо
Мортон
- РРАктёр
Рон
Рифкин
- Актриса
Кэти
Бейтс
- Актёр
Роберт
Бэйли мл.
- ДСАктёр
Джейкоб
Смит
- ДТАктёр
Джей
Томас
- ЛБАктриса
Лиза
Бейнс
- МКАктёр
Мэтт
Крэйвен
- ДЗСценарист
Дэвид
Зельцер
- БКСценарист
Брэндон
Кэмп
- МТСценарист
Майк
Томпсон
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- Продюсер
Роджер
Бирнбаум
- Продюсер
Марк
Джонсон
- Продюсер
Том
Шэдьяк
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- Актриса дубляжа
Анна
Каменкова
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Герасимов
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- ИСАктриса дубляжа
Ирина
Савина
- ДЦМонтажёр
Дон
Циммерман
- ДСОператор
Дин
Семлер
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни