Стрекоза (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, Dragonfly
Фэнтези, Детектив100 мин12+

О фильме

Доктор Джо Дэрроу тяжело переживает трагическую гибель любимой жены Эмили. Он начинает видеть странные знаки, которые покойная передает из загробного мира. Когда в подобном признаются и другие знакомые Эмили, Джо понимает, что не сошел с ума, и отправляется на место трагедии в Венесуэлу.

Страна
США, Германия
Жанр
Драма, Мелодрама, Фэнтези, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

