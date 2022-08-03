Странные чары
Wink
Детям
Странные чары
8.92015, Strange Magic
Мультфильм, Мюзикл95 мин6+

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Странные чары (фильм, 2015) смотреть онлайн

О фильме

Музыкальная сказка о гоблинах, эльфах, феях и бесах, рассказанная под мелодии популярных песен последних шести десятилетий.

Страна
Сингапур, США, Польша, Таиланд
Жанр
Комедия, Семейный, Мюзикл, Мультфильм, Приключения, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Странные чары»