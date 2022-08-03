7.42018, Странники терпенья
Триллер, Драма99 мин18+
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Странники терпенья (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Модный преуспевающий фотограф Андрей Берг готовится к самой важной выставке в своей жизни. Он снова должен удивлять и доказывать, что на голову выше конкурентов. Как подарок судьбы он воспринимает свою встречу с юной глухонемой актрисой Мариной, которая оказывается прирожденной моделью.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.2 IMDb
- Режиссёр
Владимир
Алеников
- Актёр
Константин
Лавроненко
- МШАктриса
Майя
Шопа
- Актёр
Александр
Рапопорт
- НФАктриса
Наталия
Фиссон
- ОСАктриса
Ольга
Страда
- ИФАктриса
Ирина
Фролова
- ПДАктёр
Павел
Демьянов
- ВРАктриса
Варвара
Рябова
- ЕДАктёр
Евгений
Данчевский
- АКАктёр
Александр
Конев
- Сценарист
Владимир
Алеников
- Продюсер
Владимир
Алеников
- Продюсер
Вадим
Горяинов
- ЭППродюсер
Эдуард
Пичугин
- ТУХудожница
Татьяна
Убейволк
- ДБХудожник
Дмитрий
Бенбен
- СЗХудожник
Сергей
Зайков
- Монтажёр
Владимир
Алеников
- АХОператор
Алишер
Хамидходжаев
- АЖКомпозитор
Александр
Журбин