Странники терпенья (фильм, 2018) смотреть онлайн

Модный преуспевающий фотограф Андрей Берг готовится к самой важной выставке в своей жизни. Он снова должен удивлять и доказывать, что на голову выше конкурентов. Как подарок судьбы он воспринимает свою встречу с юной глухонемой актрисой Мариной, которая оказывается прирожденной моделью.

