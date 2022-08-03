Странники терпенья
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Странники терпенья
7.42018, Странники терпенья
Триллер, Драма99 мин18+

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Странники терпенья (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

Модный преуспевающий фотограф Андрей Берг готовится к самой важной выставке в своей жизни. Он снова должен удивлять и доказывать, что на голову выше конкурентов. Как подарок судьбы он воспринимает свою встречу с юной глухонемой актрисой Мариной, которая оказывается прирожденной моделью.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Странники терпенья»